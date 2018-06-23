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حوادث

ضبط 8 آلاف لتر بنزين ومنظفات صناعية مجهولة المصدر بالغربية

السبت 23/يونيو/2018 - 12:02 م
تهريب بنزين - أرشيفية
تهريب بنزين - أرشيفية
أحمد على
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 8 آلاف لتر بنزين 80 و2 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق بمركزي طنطا وبسيون.

كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط السياره رقم 3592 ع ق أ قيادة المدعو"محمد أ م س" 31 سنة مقيم شارع حافظ وهبة أول طنطا محملة بـ(8000 لتر) بنزين 80 مدعم حال تواجد السيارة بالمدخل الفرعى لمدينة طنطا بدائرة مركز طنطا وقيامه بإفراغ كمية من حمولة السيارة داخل (20) جركن، مستخدما خرطوم وقمع فى افراغ تلك الكمية فى المحضر رقم 26960 جنح مركز طنطا.

كما ضبط "على ع ال ح ن" صاحب مصنع منظفات صناعية بقرية شفا بمركز بسيون ومديره المسئول "حازم ط ال" 30 سنة مقيم بذات الناحية وبحوزته (2.280 طن) منظفات صناعية غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 10356 جنح مركز بسيون، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعتين.

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