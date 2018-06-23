البيئة تنقذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض في السويس

نجحت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة السويس وبالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة، في إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض عالميا وإعادتها لبيئتها الطبيعية.



وورد بلاغ من أحد أعضاء جمعية بلو تيم التطوعية العاملة فى مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية إلى فرع جهاز شئون البيئة بالسويس بوجود سلحفاة بأحد محلات بيع الأسماك بالمحافظة.



وأصدر محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة توجيهاته بتشكيل لجنة لفحص البلاغ والتأكد من الواقعة، والتي أكدت وجود السلحفاة وقام صاحب المحل بتسليمها إلى اللجنة والذي أفاد باتصاله بأحد أعضاء الجمعية فور علمه بنوع السلحفاة ومدى ندرتها.



وتم التنسيق مع معهد علوم البحار لإطلاق السلحفاة وإعادتها لبيئتها الطبيعية بشاطئ السادات بخليج السويس، حفاظا على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية.



وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين في حالة وجود استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.