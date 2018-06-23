نوفاك: قرار أوبك بزيادة انتاجها لمليون برميل يوميا معقول



وكانت الدول الأعضاء في منظمة (الأوبك) قد اتفقت - أمس الجمعة - في اجتماعها في فيينا على رفع إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نسبة 1% من الإنتاج العالمي، إذ كانت المنظمة قد فرضت قيودا على الإنتاج قبل أكثر من عام، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.



اعتبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن قرار (أوبك+) بشأن رفع الإنتاج نحو مليون برميل يوميًا معقول جدًا .وقال نوفاك - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "يتماشى هذا القرار مع المقترحات التي تم تطويرها ضمن لجنة المراقبة الوزارية لأوبك +، لذلك نعتقد بالتأكيد أن هذا يتوافق مع إعلانات اليوم حول ما يجب القيام به في السوق".وأضاف نوفاك "نظرنا في خيارات مختلفة، أربعة خيارات، لذلك أعتقد أنه في هذه المرحلة، زيادة مليون برميل يوميا أمر معقول جدا أيضا".