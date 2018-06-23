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برلمان

إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة بالبرلمان

السبت 23/يونيو/2018 - 12:13 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المنشآت الفندقية وقانون المرور وقانون مكافحة الإرهاب الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من التعليم والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون بعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجان المحلية والخطة والموازنة والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب احمد عبد اللطيف البحراوي بشأن تعدل قانون 144 لسنة 2017 بشان قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة الشئون التشريعية والخطة والموازنة.

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