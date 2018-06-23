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برلمان

هيئة مكتب النواب تتحدد موعدا لمناقشة أزمات الأسعار ومصانع الطوب

السبت 23/يونيو/2018 - 12:15 م
البرلمان
البرلمان
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة عامة لثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم تغطية وتطهير الترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه - الدقهلية، أيضا سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

وتتضمن أيضا علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة ، وسياسة الحكومة بشأن تأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدرسة بأطفيح - محافظة الجيزة ، وسياسة الحكومة بشأن تدهور شبكة الطرق، وعن توفير خطوط كافية من الأتوبيسات بمركز الصف - الجيزة.

كما تضمن سياسة الحكومة بشأن تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة - محافظة الجيزة ،وسياسة الحكومة بشأن التلوث الناتج عن مصانع الطوب واستمرار انقطاع المياه وتوفير وسائل نقل آمنة بقرية عرب العيايدة - مدينة الصف – محافظة الجيزة، و سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

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