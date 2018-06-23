ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة

السبت 23/يونيو/2018 - 12:14 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محافظة القليوبية بذلت جهدًا كبيرًا؛ للحفاظ على أراضي البحوث الزراعية من التعديات، حيث تصل مساحتها إلى 1800 فدان.

وأضاف "أبو ستيت"، أن تلك الأرض سيتم الاستفادة منها في تدشين مشاريع الإنتاج الحيواني لزيادة الثروة الحيوانية، حيث إن الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة.

وأشار الوزير إلي التكلفة الكبيرة لأعلاف التسمين الحيواني؛ نظرًا للتوقيت الخاطئ للشراء من جانب المربين في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأعلاف في الخارج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير بديوان محافظة القليوبية بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، والدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية.

وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة
وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة
وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة
وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة
وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة
وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة
وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة
وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة
وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة
وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة

ترشيحاتنا

وزير خارجية البحرين يهاجم الجزيرة.. ويؤكد شموخ قضاء المملكة

الرياض تطلق برنامج نجم السعودية

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

البيان الإماراتية: رفض الحوثيين لعرض المبعوث الأممي بداية النهاية

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة

لعنة مذبحة الرحاب تصيب الجيزة.. جيران أحفاد الفنان المرسي أبو العباس يروون تفاصيل 6 ساعات.. الأهالي: «الست هبة اتقتلت هي وبناتها».. والزوج: «مراتي والعيال راحوا»

تحطم طائرة عسكرية أمريكية

وزير الداخلية يحيل واقعة وفاة مواطن بقسم الحدائق لقطاع التفتيش

نائب وزير الزراعة: تحويل بركة عرب العليقات إلى مزرعة سمكية

رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول تطوير هضبة الأهرام.. صور

جينات الذكاء تزيد فرص الإصابة بالتوحد وفقدان الشهية

محمود سامي: مسجد الفتاح العليم يتسع لنحو 12 ألف مصلى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول تطوير هضبة الأهرام.. صور

صور جديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

رئيس الوزراء يتفقد معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور يترأس الحملات على الطرق السريعة.. صور

45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
وزير الآثار: اكتشافات جديدة وافتتاح عدة معابد في 2018.. فيديو
وزير الآثار: بدء إجراءات الطرح لتشغيل المتحف الكبير.. فيديو
المرور: كثافات منخفضة على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟