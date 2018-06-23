وزير الزراعة: الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محافظة القليوبية بذلت جهدًا كبيرًا؛ للحفاظ على أراضي البحوث الزراعية من التعديات، حيث تصل مساحتها إلى 1800 فدان.





وأضاف "أبو ستيت"، أن تلك الأرض سيتم الاستفادة منها في تدشين مشاريع الإنتاج الحيواني لزيادة الثروة الحيوانية، حيث إن الإنتاج الحيواني في مصر يواجه مشاكل كبيرة.





وأشار الوزير إلي التكلفة الكبيرة لأعلاف التسمين الحيواني؛ نظرًا للتوقيت الخاطئ للشراء من جانب المربين في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأعلاف في الخارج.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير بديوان محافظة القليوبية بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، والدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية.