تدريب 200 خريج وطلاب كليات الصيدلة بالمنوفية

اعلن الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامى لنقابة صيادلة المنوفية، رئيس لجنة الشباب أن النقابة ستدرب أكثر من 200 صيدلى حديث التخرج والطلاب بالشركات والصيدليات بالتعاون مع كبرى شركات الادوية، ضمن البرنامج التدريبي للجنة الشباب خلال شهور الصيف، والذى اعتمده مجلس النقابة برئاسة دكتور مصطفى سلام ويهدف الى تأهيل شباب الصيادلة لسوق العمل ورفع كفاءتهم.



وأضاف قصد أنه تم فتح باب التقدم للاستفادة من البرنامج بداية الشهر الجارى، واستقبلت لجنة الشباب أكثر من 200 ملف سيرة ذاتية للمتقدمين والتى بدورها قامت لجنة مشتركة من النقابة والشركات المُدرِبه بفحص الطلبات المقدمة وتم قبول كمرحله أولى من التدريب بإحدى الشركات الكبرى ملفات 80 متقدما لدخول مرحلة المقابلة الشخصية والتى سيتم عليها اختيار 24 من شباب الصيادلة لبدء التدريب بتلك الشركه خلال الثلاثة شهور القادمة.



واكد، أن عدد الشركات الكبرى المساهمة مع نقابة صيادلة المنوفية فى برنامج التدريب الميدانى لشباب الصيادلة خلال شهور الصيف الجارى وصلت الى خمس شركات مما يزيد فرصة تدريب أعداد كبيرة من شباب الصيادلة على مراحل مختلفة.