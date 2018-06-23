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أخبار العالم

مقتل الجنرال الإيراني شاهروخ بور في سوريا

السبت 23/يونيو/2018 - 12:09 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن الجنرال شاهروخ دايي بور، القائد الميداني للقوات الإيرانية في محافظة حلب شمال سوريا، لقى مصرعه في مدينة البوكمال.

وذكرت وكالة فارس أن شاهروخ كان متخصصا في التدريب على صواريخ التاو وكذلك كان مدربًا على مضادات الدروع، كما كان يشرف على تدريب عناصر حزب الله اللبناني على مدى السنوات الماضية، وتم إرساله من محافظة كرمنشاه الإيرانية للقتال في سوريا التي قُتل فيها 15 شخصًا، معظمهم من الحرس الثوري والباسيج.

ورجحت وسائل إعلام إيرانية أن يكون الجنرال لقي مصرعه خلال الغارات الإسرائيلية يوم الجمعة الماضية على مواقع لقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية والأفغانية التابعة لها بالقرب من الحدود السورية - العراقية.

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