وزيرا الصناعة وقطاع الاعمال يبحثان تطوير الشركات.. ورجال أعمال يقدمون روشتة الاصلاح .. تطوير المحالج وزراعة الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة والتمويل والتسويق أهم العناصر

التمويل أهم ركائز تطوير شركات قطاع الأعمال.

المرشدى :

تطوير المحالج وزراعة الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة لتطوير شركات قطاع الأعمال

أسعار الخيوط والمواد الخام والطاقة من اهم معوقات قطاع الغزل والنسيج



أكد رجال أعمال ان تطوير شركات قطاع الأعمال الصناعية من الخطوات العامة خلال الفترة القادمة من قبل وزيري الصناعة والتجارة عمرو نصار وقطاع الأعمال العام هشام توفيق خلال مباحثاتهما ، الا انه يجب ان تتضمن وزارة الزراعة والتى يعتمد عليها فى استحداث سلالة جديدة من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة.



واكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان تعاون الوزرات المعنية لتطوير مصانع قطاع الاعمال خطوة جيدة ، ويجب اتخاذ الاجراءت الازمة والجادة لتنفيذ ذلك ، حيث انة لا يمكن السعى الى بيع شركات قطاع الاعمال والاستفادة بأراضيها أو خصخصتها، خاصة وان الدولة عازمة على النهوض بصناعة النسيج فى الآونة الأخيرة، مشددا على ان الحكومة اعتمدت خططا لتطوير صناعات النسيج المختلفة جنبا إلى جنب مع اقامة مدن صناعية جديدة.



واضاف "المرشدى" فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " ان تطوير شركات قطاع الأعمال يتطلب تطوير المحالج ، واستحداث اقطان جديدة ، وايجاد جهات تمويلية قادرة على تمويل تحسين أداء شركات القطاع العام ، لافتا الى ان صادرات صناعة النسيج ارتفعت بشكل ملحوظ فى العام الماضي، حيث بلغت 2.6 مليار دولار بنسبة 15٪ من الصادرات المصرية غير البترولية.



وأشار الى أن صناعة الغزل والنسيج تسهم بنسبة 3٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر، مشددا ان تطوير صناعة النسيج من شأنه الارتقاء بصادرات القطاع من خلال ٣ محاور ، توفير الإنتاج للمواطن المصرى ما يحقق الأمن الكسائي، والحد من الاستيراد من الخارج بعد الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة حجم الصادرات، التى من شأنها إثراء الدخل القومى وتوفير العملة الصعبة.



لفت "المرشدي" إلى أن مجلس الوزراء قد اعتمد خطة لإعادة تأهيل محالج القطاع، التى تعد عصب صناعة النسيج فى مصر، حيث تم تخصيص ٧ مليارات لتطوير الشركة القابضة للمحالج ، مؤكدا ان القطن ليس المادة الخام الوحيدة فى صناعة النسيج بل انة يمثل 45٪ من الصناعة، فيما تدخل الألياف الصناعية بنصيب أكبر يتجاوز الـ55٪.



وشدد على ضرورة خلق المناخ المناسب لعمليات التطوير لزيادة الإنتاج والبيئة المحيطة للمنتج المحلى من حمايات وأمن لحماية استثماراته، موضحا ان التطوير والتنمية فى قطاع النسيج يجب أن يتم جنبا إلى جنب مع صد باب التهريب الذى يهدد الصناعة المصرية بشكل عام وصناعة النسيج على وجه التحديد، فالملابس الجاهزة هى أكثر الفئات التى يتم تهريبها.



واشار الى انه يجب العمل فى مركز بحوث القطن من وزارة الزراعة على استحداث سلالات من القطن المصرى على ان تكون هذه السلالات من القطن قصيرا ومتوسط التيلة والتى تحتاجها الصناعة المحلية، والمفارقة أن مصانع النسيج المحلية تستورد هذا النوع من القطن الذى لا تتم زراعته فى مصر، والبدء فى التوسع الزراعي للقطن قصير ومتوسط التيلة.



ومن جانبه أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن هناك أعباء متزايدة على القطاع الصناعي بشكل عام بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء،مشيرا إلى أن سعي وزير التجارة والصناعة عمرو نصار لتطوير مصانع قطاع الأعمال بالتعاون مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق يعتبر خطوة محمودة،إلا أنها تحتاج إلى تعاون وزارة الزراعة بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لتسويق المنتجات سواء من معارض او غيرها.



وأضاف رئيس المجلس التصديري،فى تصريحات خاصة لـــ "صدى البلد"،أن القطاع يعانى عدة معوقات إلى جانب زيادة أسعار الطاقة والتى أدت لارتفاع التكلفة الانتاجية، وهى الزيادات المتتالية فى أجور العاملين، والتى تضاعفت ٣ مرات منذ عام ٢٠١١، إلى جانب ارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف.



ولفت إلى أن صناعة النسيج فى مصر تعانى من مشاكل أزلية، منها ارتفاع أسعار الخيوط والمواد الخام، وحتى ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا، داعيا إلى سرعة صرف مساندة الشركات لدعمها فى مواجهة أعباء الصناعة للقطاع الخاص ، وايجاد سبل التمويل اللازم لتطوير الشركات الصناعية بالقطاع.



وكان عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة قد استقبل وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق للاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير ودعم الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خاصة وأنها تمثل صروحا صناعية ضخمة وركائز أساسية في منظومة الصناعة المصرية.