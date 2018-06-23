رئيس البرلمان: لا يجب مراقبة أداء الحكومة لعدم منحها الثقة

قال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إنه لا يجب توجيه أي شكل من أشكال الرقابة على الحكومة لعدم منحها الثقة حتى الآن.



وأضاف عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "هذه مسئولية لا يمكن أن أخالفها"، جاء ذلك بعد أن أصر نواب على تقديم اسئلة وبيانات عاجلة للحكومة ومثل الحكومة خلال الجلسة العامة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وعمر مروان وزير مجلس النواب.



كان عبد العال أحال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المنشأت الفندقية وقانون المرور وقانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومي.



كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل قانون التعليم الى لجنة مشتركة من التعليم والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون بعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجان المحلية والخطة والموازنة والتشريعية.



كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب احمد عبد اللطيف البحراوي بشأن تعديل قانون 144 لسنة 2017 بشان قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة الشئون التشريعية والخطة والموازنة.

