الحياة في الفضاء صارت حقيقة بفضل هذه الكائنات

ذهب علماء إلى القول بأن الحياة على كوكب المريخ أو الكوكب الأحمر ربما لن تكون مستحيلة بعدما اكتشفوا مصدرًا قد يساعد في الحياة على الكوكب.



واكتشف باحثون وجود كائنات دقيقة تمثل مصدرا ثابتا للأوكسجين وتزيد من احتمال بدء حياة بشرية على الكوكب الأحمر، بحسب تقرير لـ"مرصد المستقبل" التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، وفق ما قالت سكاي نيوز.



وقالت دراسة جديدة في دورية "ساينس" إنه تم التوصل إلى أن "البكتيريا الزرقاء" قادرة على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون وتحويله لأوكسجين في أكثر البيئات جدبا على الأرض.



وتستخدم البكتيريا الزرقاء عملية التمثيل الضوئي كي تنتج الطاقة، لكنها تفعل ذلك تحت مقدار بسيط من ضوء الشمس.



وقال الباحثون إن هذه البكتيريا تعيش في صحراء موهافي والقارة القطبية الجنوبية وحتى خارج محطة الفضاء الدولية، ولذا يبدو أنها قادرة على تحمل الظروف القاسية على المريخ.



ووجد العلماء أن البكتيريا الزرقاء تستطيع الحياة حتى في أكثر أجزاء المحيطات عمقا.



وتشير نتائج الدراسة إلى إمكان إرسال البكتيريا الزرقاء إلى المريخ كي تنتج الأوكسجين في المستعمرات المستقبلية.

