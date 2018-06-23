صحف الإمارات: مصر تقدم شكوى رسمية ضد حكم مباراة روسيا.. وتونس تتوعد بلجيكا.. الإمارات تحذر الحوثيين من العبث بميناء الحديدة.. العراق يرفض التدخل الإيراني

- الوطن: شكوى مصرية ومعلول يتوعد بلجيكا

- الاتحاد: الإمارات تعلن إعادة إعمار ميناء الحديدة - البيان: ميليشيا الحوثي الإيرانية لا تريد العملية السياسية









ذكرت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، أن دولة الإمارات حافظة التراث الإنساني، وحذرت الحوثيين من العبث بميناء الحديدة في اليمن، مؤكدة عمل الإمارات لإعادة إعماره ليعود كما كان شريان حياة لليمنيين.





وأكدت الصحف الإماراتية، أن دخول التحالف العربي لمدينة الحديدة جاء تحقيقًا لمطلب شعبي من أهالي المدينة ولهذا جرى التخطيط للتدخل العسكري بشكل دقيق بهدف عدم إلحاق الضرر بالسكان.





وتناولت أيضًا الافتتاحيات بالرفض العراقي لإيران وأدواتها وممثليها.





وقالت صحيفة "الاتحاد"، إنه بينما تنشط الإمارات لتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة للأهالي في الحديدة، بموازاة تحركها العسكري، بطريقة تحول دون حدوث أي تداعيات تؤثر سلبًا على المدنيين، تتعمد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ارتكاب ممارسات من شأنها التسبب في كارثة إنسانية، تفاقم آثار الحرب هناك.





وأضافت الصحيفة الإماراتية، لقد سبق وحذرت الإمارات الانقلابيين، مرارًا، من أي أعمال تضر بالأوضاع الإنسانية في المدينة، لكنهم يحولون السكان إلى دروع بشرية، ويستخدمون مناطق سكنهم نقاط تمركز للدبابات والمدافع، ويعيقون إنزال شحنات الإغاثة من السفن التي ترسو في الميناء، ويسرقون ما يتم تفريغه، ويدمرون شبكات الصرف الصحي والمياه، ويحولون الطرق والأحياء إلى مزارع للقتل، بوضعهم الألغام بطريقة عشوائية، وهو ما يزيد المخاوف من احتمال لجوئهم إلى سياسة الأرض المحروقة، لتدمير كل ما تحت أيديهم، مع تكبدهم خسائر فادحة على جميع الجبهات.





وتابعت: مثلما فعل داعشي في العراق، قبل عام بتدمير جامع النوري، ومنارته الحدباء، قبل سقوطهم التام في الموصل، بادرت الإمارات، حافظة التراث الإنساني، بمسؤولية إعادة ترميم المنارة





وفي نفس الشأن اليمني، قالت صحيفة "البيان" إنه بعد ثلاث سنوات من القتال تبيّن أن ميليشيا الحوثي الإيرانية لا تريد العملية السياسية، ولهذا قرر التحالف العربي مع الحكومة الشرعية استخدام القوة لإجبار الميليشيا الانقلابية على تنفيذ المطالب الدولية، وهو ما أكدته دولة الإمارات وما أثبته تعنت ميليشيا الحوثي وعدم استجابتهم لعرض المبعوث الأممي عليهم بإلقاء السلاح والانسحاب غير المشروط من الحديدة حقنا للدماء وتفاديًا لأية مواجهة قتالية، لكنهم يتعنتون ويرفضون، لأنهم يعلمون أنها بداية النهاية.





وقالت "البيان": تؤكد دولة الإمارات أنه من حق الشعب اليمني أن ينعم بالحياة مثل غيره من الشعوب، ولا مجال للانتظار سنوات أخرى مع تفاقم المأساة، فهناك نحو نصف مليون نسمة مهمشون سياسيًا في مدينة الحديدة نتيجة هيمنة مشروع ولاية الفقيه، وهناك رفض شعبي واسع للمشروع الحوثي الإيراني، ودخول التحالف العربي جاء تحقيقًا لمطلب شعبي من أهالي الحديدة، ولهذا جرى التخطيط للتدخل العسكري بشكل دقيق بهدف عدم إلحاق الضرر بالسكان".





واضافت: كما أكدت دولة الإمارات أن أي عرض من الحوثيين للانسحاب لا يجب أن يكون مشروطًا، فقد أضاعوا من قبل فرصة فرض الشروط أثناء المفاوضات، والآن ومع اندحارهم وتوالي هزائمهم وهروبهم من الميدان، فقد جاء وقت الانسحاب بلا أي شروط"





والى الشأن العراقي، قالت صحيفة "الوطن" إن الكثير من التطورات الخطر التي يشهدها العراق، كانت في جزء كبير منها بهدف الالتفاف على إرادة الشعب العراقي الذي قال كلمته في صناديق الاقتراع الأخيرة خلال الانتخابات التشريعية، مؤكدًا رفضه لإيران وأدواتها وممثليها وكل من يريد الإبقاء على نفوذها بهدف الحفاظ على مصالحه الضيقة سواء الشخصية أو الحزبية أو الطائفية، وبين الشعب العراقي أن صوته ذهب لصالح جميع الداعين إلى عراق بقرار مستقل ينحاز لعروبته وحاضنته العربية وليس محاولات سلخه وجعله ضمن أجندات إيران.





واضافت: خلال ذلك ومنذ قبل الانتخابات التي جرت في شهر مايو المنصرم دخل المال السياسي من إيران لشراء الأصوات والذمم للتوصل إلى نتائج عكس الإرادة الشعبية، ومحاولات تزوير وتلاعب بالعملية الانتخابية برمتها قبل انطلاقها وخلالها وأثناء الفرز، ومع ذلك فشلت جميع تلك المحاولات وجاءت النتيجة لتؤكد رفض أي دور إيراني، فكانت النتيجة محاولات الطعن بالانتخابات تارة والدعوات لإعادة الفرز ثم انتهت بإحراق أكبر مخازن صناديق الاقتراع للأصوات العراقية، وهو ما استدعى تحذير الكثير من القيادات العراقية أن ما يجري هدفه الدفع بالعراق إلى حرب أهلية جديدة، والمستفيد الوحيد من ذلك هو النظام الإيراني الذي يجيد الاستفادة من نكبات الشعوب، بينما سيكون المنكوب الأول هو الشعب العراقي"





وتابعت: خلال كل السنوات الدامية التي عاشها العراق منذ العام 2003، تبين أن ما كان يتم التسويق له من إصلاحات وعهد جديد لا وجود له في الواقع، بل على العكس تمامًا كانت آفة الفساد تنخر الجسد العراقي والطبقة السياسية تلتزم بمصالح إيران ونواياها بحق العراق ولم يكن العمل لصالح البلد يومًا إلا من قبل أعداد قليلة جدًا، وكانت الأداة الإيرانية عبارة عن جماعات ومليشيات إرهابية تتلقى دعمها من طهران مثل الحشد وداعش والعشرات من التنظيمات الإرهابية التي أثخنت جروح الشعب العراقي وحولته إلى بلد ضعيف منهك يفتقد إلى اي مناعة خاصة جراء التهميش الواسع الذي تعرضت له فئات وشرائح من الشعب العراقي؛ ولأن من يعمل لحساب إيران لا يعنيه كل ذلك ولا يهمه العراق ومصلحته ومستقبله، فهم اليوم لم يرتدعوا من كل المآسي التي ضربت البلد ويواصلون ذات الأساليب التدميرية الكارثية ويعملون ليكونوا سدًا في وجه الإرادة الشعبية التي تبحث عن كل من يريد الانفصال عن شباك إيران وألاعيبها وتدخلاتها، ورغم أن هذه الأساليب الاحتيالية قد تعيد العراق إلى دوامة الحرب المدمرة ومع هذا يواصلون صب الزيت على النار التي لم تخمد في بلد مل الحروب والنكبات وعقم الطبقة السياسية منذ عقود"





ومن أخبار كأس العالم، مونديال روسيا2018 سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على شكوى مصر ضد الحكم إنريكي كاسيريس، الذي أدار مباراة المنتخب مع روسيا التي خسرها الفراعنة 3ـ 1 بالجولة الثانية للمجموعة الأولى بالمونديال.





وأعلن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أنه تم التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم إنريكي كاسيريس، الذي أدار مباراة المنتخب مع روسيا التي خسرها الفراعنة 3ـ 1 بالجولة الثانية للمجموعة الأولى بالمونديال.





وجاءت الشكوى لعدم استعانة الحكم بتقنية الفيديو، في واقعة سقوط مروان محسن داخل منطقة الجزاء، وهو ما حرم مصر من الحصول على ركلة جزاء.





واشارت الى ان أبوريدة أعلن تأجيل حسم مصير الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إلى ما بعد نهاية مشوار الفراعنة بالمونديال بلقاء السعودية يوم الاثنين المقبل.

وعاد منتخب مصر لاستئناف تدريباته بعد أن تم الاكتفاء بمران في صالة “الجيمانزيوم” في الساعات الماضية.





كما القت الضوء على حال المنتخبات العربية التي تعيش أجواء الحزن بعد الخروج المبكر وهي مصر والمغرب والسعودية، من بطولة كأس العالم 2018.





اما المنتخب العربي الباقي في كأس العالم قالت ان مدربه التونسي نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج، توعد منتخب بلجيكا قبل لقاء الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018.





وأعلن معلول في تصريحات صحفية أن المنتخب التونسي يبحث عن الفوز على بلجيكا، أملا في التأهل إلى دور الستة عشر بالمونديال.





وكشف معلول عن وجود نقاط ضعف في صفوف منتخب بلجيكا يقوم بدراستها وسيعمل على استغلالها.





سادت حالة من الهدوء في معسكر المنتخب السعودي بعد تأكد الخروج من بطولة كأس العالم 2018، حيث بدأ الفريق في الإعداد لمواجهة مصر يوم الاثنين المقبل.





وساد الهدوء المعسكر المغربي قبل الإعداد لمباراة إسبانيا بالجولة الأخيرة، وأعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني شعوره بالفخر بأداء اللاعبين في مباراتي إيران والبرتغال رغم الخسارة.





وأشارت الى ان الحكم الإماراتي محمد عبد الله ظهر بمستوى جيد في المباراة التي أدارها بين منتخبي فرنسا وبيرو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للمونديال.





وأكمل عبد الله مسلسل التألق التحكيم العربي بعد ظهور الحكم البحريني نواف شكر الله بمستوى طيب أيضًا