إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت ، بجروح في قدمه، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، على حاجز الكونتينر، شمال شرقي بيت لحم.



وذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي منع طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية من تقديم العلاج للشاب الذي لم تتضح طبيعة إصابته.

بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية - في بيان صدر عنها - أن مشتبها به وصل إلى الممر المخصص للمركبات عند نقطة تفتيش الكونتينر في أبو ديس، شرق القدس.

وادعى البيان "بدأ ضباط شرطة (حرس الحدود) المتمركزين في المنطقة عملية توقيف بعد أن تصرف بطريقة مشبوهة وحمل جسم مشبوها، طلبوا منه التوقف، واطلقوا النار في الهواء، وعندما استمر في عدم الرد، تم إطلاق النار عليه".