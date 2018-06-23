بيان عاجل بشأن إهدار 100 مليون جنيه بمنظومة كارت البنزين

تقدم النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات ببيان عاجل من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول، حول قرار الوزارة بإلغاء منظومة دعم المواد البترولية بعد طباعة "كارت البنزين".



وقال النائب فى بيانه إنه تم إنفاق 187.5 مليون جنية لطباعة 8 ملايين كارت بنزين، ثم جاء قرار الوزارة بإلغاء منظومة كارت البنزين، واعلانها عن الاتجاه إلى تحرير سعر الوقود !!



وتساءل النائب كيف يمكن للحكومة ان تقدم على تطبيق منظومة لم تجر الدراسات اللازمة لتنفيذها؟ مشيرا الى ان هذا نتيجة للعشوائية فى اتخاذ القرارات والتى تسببت فى إلغاء منظومة كارت البنزين.



وطالب النائب بفتح تحقيق عاجل وموسع لكل الوزارات والجهات المشاركة فى العمل على منظومة كارت البنزين، حيث انها اهدرت ما يزيد عن 100 مليون جنيه فى طباعة الكروت وعمل الدعاية لمنظومة غير صالحة للتطبيق.