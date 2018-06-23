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ننشر التعديلات الرسمية التي أقرتها التعليم بنموذج إجابة فيزياء الثانوية

السبت 23/يونيو/2018 - 12:28 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أجرى اليوم الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، زيارة ميدانية للجنة تقدير درجات امتحان مادة الفيزياء بقطاع القاهرة (ب) بمدرسة الحلمية الإعدادية للبنات، وقد رافق رئيس عام الامتحان خلال الزيارة كلٌ من يسري فؤاد سويرس - مدير عام تنمية مادة العلوم، وماهر الشاذلي- رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)، وأعضاء الهيئة الفنية واضعي الامتحان.

والتقى حجازي بالمقدرين، واطلع على نماذج من كراسات إجابات الطلاب، وأشاد بالجهود المبذولة من جانب المقدرين، وطالبهم ببذل المزيد من أجل ضمان تحقيق الشفافية، وتحقيق صالح الطلاب.

وفي ضوء ما أسفرت عنه الزيارة الميدانية وما تم من تواصل مع مشرفي عموم تقدير مادة الفيزياء وبالاطلاع على نتائج تقدير العينة العشوائية للمادة فقد وافق حجازي على اعتماد التقرير المعروض من جانب مدير عام تنمية مادة العلوم ووجه لمشرفي تقدير المادة بالتنبيه مشددًا على أن يتم تقدير الأسئلة التالية وفقًا لما يلي: 

أولًا: 
رقم السؤال 16 في النموذج أ ، و7 في النموذج ب ، و 43 في النموذج ج ، و 34 في النموذج د ، وهو سؤال اختيار من متعدد يطلب إختيار النسبة بين تيارين I2:I1 وتحديد اتجاه I1 ، فقد تقرر اعتبار كلتا الاجابتين (أ) ، (جـ) مستحقة لدرجة السؤال المخصص له درجتين ، حيث من المفترض أن الطالب الذى قام باختيار أي منهما قد قام بالعمليات المعرفية الصحيحة المطلوبة للاجابة، بغض النظر عن اتجاه قراءته للنسبة الواردة بالسؤال سواء من اليمين لليسار كما هو متوقع عند قراءة نص باللغة العربية ، أو من اليسار لليمين كما فعل بعض الطلاب وذلك مراعاة لصالح الطلاب.

ثانيًا: بالنسبة للسؤال44 بالنوذج أ ، 35 في النموذج ب ، و8 في النموذج ج ، و 26 في النموذج د ، وهو السؤال المكون من جزئيتين ، مخصص درجة لكل جزئية منهما : يحصل الطالب فى الجزئية (أ) على نصف درجة عند كتابة القانون، ونصف درجة للتعويض الوارد بنموذج الاجابة، وتخصم نصف الدرجة هذه إذا ما استخدم الطالب قيمة 0.3 فى حل المسألة بدلا من قيمة 0.2 ، حيث لم يرد فى جميع الأمثلة أو الأشكال التي تدرب عليها الطالب من خلال كتابه المدرسي أو النماذج الواردة على موقع وزارة التربية والتعليم أن الضلع الأطول للملف أعتبرعرضًا له أو كان عموديًا على محور الدوران. 

ويحصل الطالب على درجة الجزئية (ب) كاملة مادام قد كتب القانون بطريقة صحيحة ، وعوض بناتج الجزئية (أ) سواء كما ورد بنموذج الاجابة ، أو الناتج عن استخدامه قيمة 0.3 ، حيث يعاقب الطالب على الخطأ مرة واحدة فقط. 

كما وجه حجازي مدير عام تنمية مادة العلوم بمتابعة بتكليف مشرف التقدير بكل قطاع بتشكيل لجنة من مقدري الدرجات لتولي القيام بمراجعة تقدير هذين السؤالين فى أوراق الإجابة التى تم تقديرها ضمن نسبة العينة العشوائية خلال اليومين السابقين (الخميس والجمعة الموافقان 22،21 من شهر يونيو 2018 وذلك حرصًا على تطبيق العدالة وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص العدالة بين جميع طلاب الثانوية العامة.

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