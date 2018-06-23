استمرار فعاليات منتدى الأمم المتحدة لتعزيز دور المرأة في هيئات الحكامة بالمغرب

بدأت فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الإقليمية التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة بالمغرب الخاصة "بتعزيز ولوج المرأة الى هيئات الحكامة في المغرب والمشرق والمنعقدة بالمملكة المغربية" بحضور وفد المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان "تغيير الإدارة العمومية من أجل تعزيز مشاركة المراة وقيادتها لخدمات عمومية مستجيبة للنوع الاجتماعي"، والذي افتتحه وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية وبحضور ممثلة مكتب المنطقة المغربية لهيئة الأمم المتحدة وعدد من ممثلي دول المغرب وتونس والأردن وغيرها.



وتم خلال المنتدى عرض المنظور العالمي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتركيز على تمويل المساواة بين الجنسين والتخطيط والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ، وقد تضمن المنتدى ثلاثة ورش تعمل بالتوازي وقد شارك الوفد المصري في الورشة الثالثة والتى حملت عنوان " تعزيز الخدمات العمومية المراعية لمبدأ مقاربة النوع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" في إطار استكمال مشاركة وفد المجلس القومي للمرأة.



وفي النهاية تم عرض لنتائج الدراسة الإقليمية "مكانة النساء الموظفات في مناصب المسئولية في الوظيفة العمومية بدول " مصر والأردن والمغرب وتونس " وتم عرض آليات خطة عمل الشبكة الإقليمية للدول المشاركة و التحديات والمعوقات والحلول المطروحة التي تم وضعها بمجموعات العمل باليوم الاول للورشة.