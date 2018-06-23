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شاهد .. تجمع لأنصار مرشح حزب الشعب الجمهوري في أسطنبول

السبت 23/يونيو/2018 - 01:56 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، لقطات مصورة، لتجمع كبير في مدينة اسطنبول، لأنصار مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات التركية محرم إنجه، الذي يخوض الانتخابات التركية في تحدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كان "إنجه"، تعهد برفع حالة الطوارئ وتحسين الوضع الاقتصادي لتركيا برفع مستوى الليرة المتدني مقابل الدولار، وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 5 بالمئة، وإعادة الاستقلالية للبنك المركزي.

كما أكد إنجه أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن أولوياته، كما تعهد بأن يكون رئيسا لجميع الأتراك، وبأن هذه الانتخابات لن تحمل الخسارة لأي طرف من الأطراف السياسية التي ستشارك في الحكم.

وشدد على أنه لن ينهج سياسة الثأر من مسؤولي العديد من القطاعات، لكن "أي مخالف للقوانين سيتم إرساله للمحاسبة من طرف الأجهزة القضائية".

ومن المقرر أن يدلي نحو 56 مليون ناخب تركي، غدا "الأحد"، بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية تكتسي بأهمية كبيرة، إلى حد اعتبارها فاتحة لعهد "الجمهورية الثانية" في تاريخ تركيا الحديث.

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