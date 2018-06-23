علي جمعة يكشف عن مفتاح السعادة وقت الأزمات والأحزان

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن الله سبحانه وتعالى مَن على المسلمين بأن جعل لهم مفتاحًا للسعادة يلجأون إليه في أحزانهم وأزماتهم وكُرباتهم، فتنفرج الأزمات وتنقشع الكُربات وتتحول الأحزان إلى سلام وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، وهذا المفتاح السحري الذي نتكلم عنه هو الصلاة على النبي ﷺ ، وعند بناء إنسان الحضارة يجب تعليمه هذا المفتاح، فيحتفظ به ويستخدمه عنده.



وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ " فيسبوك" قائلا: ما أحوجنا إلى الصلاة على النبي ﷺ في هذا الزمن، فهى مفتاح الخيرات، ومرقاة الدرجات، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة ، فبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه.



وتابع المفتي السابق قائلا: ينبغي أن ندرك أننا نتخلق في هذا بأمر إلهي، بدأ الله تعالى به بنفسه وبملئه الأعلى، حيث قال عز وجل : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)