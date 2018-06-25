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منوعات

الأجرة العشوائية شعار الفولكس في الهرم وفيصل.. فيديو وصور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
حمادة خطاب - عدسة :عز حسين
شهدت تعريفة سيارات الأجرة بشارعي فيصل والهرم بالجيزة ارتفاعا عشوائيا، دون النظر من السائقين للتسعيرة التي فرضتها إدارة المرور بالمحافظة، وهي ثلاث جنيهات وربع بداية من ميدان الجيزة حتي نهاية شارع فيصل أو الهرم.

ولجأ سائقو الخطوط الداخلية لفرض زيادة على الأجرة لتغطية زيادة الوقود، وهذا ما اعترض عليه الركاب واعتبروه نوعا من الاستغلال في ظل قلة الرقابة الموجودة عليهم.

قال سعيد حسن، من سكان شارع الهرم ، ان سائقي السيارات "الفولكس" وهي السيارات المسؤولة عن نقل الركاب بشارعي فيصل والهرم ، رفعت أجرتها مع زيادة أسعار السولار بشكل مبالغ فيه رغم أنها تعمل بالغاز الأقل سعرا من السولار.

وأضاف ان السائقين لجأوا لحيلة جديدة بعد شكاوي الأهالي من رفع الأجرة، وبدأوا في تقطيع الخط على مسافات، بمعني انه يبدأ الخط من أول الشارع وينهيه في نصف الشارع ثم يقوم بالحمولة مرة آخري من نصف الشارع لآخره، ويحصل كل مرة علي أجرة كاملة، وهذا يعني انك اذا اردت الذهاب من بداية شارع الهرم حتي نهايته تدفع سبع جنيهات علي الأقل.

وأوضح فؤاد علي، من سكان شارع فيصل ، ان السيارات "الفولكس" الجميع يلجأ لها لكثرة تواجدها في الشارع بعكس الميني باص ولكن بعد هذا الإستغلال سنتجه لإنتظار الميني باص، مشيرا الى أن إرتفاع الأسعار بدون رقابة في آي شىء سيؤدي إلي كارثة وما يحدث بالمواصلات الداخلية بشارع فيصل بسبب قلة الرقابة .

وعبر رجب علي، من سكان الطالبية ، عن إستيائه الشديد من ضعف رقابة المرور بعد إصدار التعريفة من قبل المحافظة، قائلا: "السائقين بيطلبوا الأجرة بمزاجهم ولو حد إعترض بينزلوه"، مطالبا إدارة المرور بسرعة حل هذة المشكلة ﻷن شارعي فيصل والهرم يقطنهم عدد كبير جدا من سكان محافظة الجيزة ، والمواصلات هي أكبر أزمة تواجههم .

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