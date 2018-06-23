برلمانى: مصر تستقبل اللاجئين من جميع الجنسيات كضيوف

قال النائب إبراهيم عبد الوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن موقف مصر واضح من قضية اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه القضية من القضايا المهمة التى يناقشها الاتحاد البرلمانى الدولى، كما تناقش أيضا فى المحافل الدولية، بالإضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية.



وأضاف عبد الوهاب لـ"صدى البلد" أن مصر تستقبل اللاجئين من جميع الجنسيات المختلفة من أفارقة وعرب وأجانب وكلهم متعايشين فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لم يشعر فى أى وقت من الأوقات اللاجئين فى مصر بأنهم غرباء، والدليل على ذلك تعاملنا مع أشقائنا الفلسطينيين.



وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن مصر تتعامل بشكل مختلف مع اللاجئين، حيث هناك دول تتعامل معهم من خلال عمل مخيمات لهم، ولكننا نرحب بهم فى بلدنا ، مؤكدا أن هناك بعض الدول تتاجر بقضية اللاجئين، وتحصل على تمويل من منظمات دولية نظير إحتضان هؤلاء اللاجئين، إلا ان مصر لا تفعل ذلك ولا تحصل على أى تمويلات من أى جهة.



كما طالب عضو مجلس النواب بسرعة وضع حلول جذرية لقضية اللاجئين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف دولى يضمن حياة كريمة لكل اللاجئين فى أى دولة، وألا يتم المتاجرة بقضيتهم من أجل التربح ماديا.



كان السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح بأن المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، خلال الاجتماع الذى عقد في القاهرة بين الجانبين في ديسمبر 2017، والذى تضمن التوصية بقيام الدول الأوروبية بإعادة توطين أعداد من اللاجئين المقيمين في مصر تقديرا للمسئولية والأعباء التي تتحملها باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها، حيث قامت بالفعل كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا بإعادة توطين مئات اللاجئين تنفيذا لهذه التوصيات وتفعيلا لبرنامج التعاون القائم.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن البرتغال طرحت مؤخرا في إطار هذا البرنامج إعادة توطين حوالي 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019 بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية و مكتب المفوضية العليا لشئون للاجئين في القاهرة.

