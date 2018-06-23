تأجيل نظر طعن أوبر وكريم على حكم وقف النشاط

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم اليوم، السبت، تأجيل نظر طعن شركتى "أوبر وكريم" المختصتين بالنقل الجماعى، المطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، القاضى بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما فى مصر لجلسة 25 أغسطس.





اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.





وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبى بالامتناع، مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى ذيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .



