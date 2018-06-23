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حوادث

أفريقيان وراء سرقة مخزن قطع غيار سيارات بعين شمس

السبت 23/يونيو/2018 - 03:23 م
ضبط متهمين ـ ارشيفيه
ضبط متهمين ـ ارشيفيه
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط إفريقيين سرقا مخزن قطع غيار سيارات بعين شمس.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من صاحب مؤسسة للتجارة والتوريدات الذى قرر باكتشافه كسر قفل المخزن ملكه وسرقة محتوياته ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف وكسر القفل الخاص بالمخزن.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين "يحملان احدى الجنسيات الافريقية" تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر القفل" تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

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