ضبط دقيق بلدي وسولار وأسطوانات غاز قبل بيعها بالغربية



وتلقي اللوء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "محمد م ح "45 سنة صاحب محطة وقود بقريه ميت الرخا بمركز زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 60 ) لتر سولار معبأ داخل جراكن فى المحضر رقم 10103 جنح مركز زفتى .

كما ضبط "محمد ال م ع "45 سنة موزع غاز مقيم بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى وبحوزته ( 5 ) اسطوانه بوتاجاز منزليه مدعمه سعه 12.5 كجم وقيامه ببيعها بازيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 10104 جنح مركز زفتى .



كما ضبط "احمد ز ت "42 سنة صاحب محل بقاله بقريه شبرا نبات بمركز المحلة مقيم بذات الناحيه وبحوزته (25) عبوة مياه غازيه منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 36864 جنح مركز المحلة.



كما ضبط "فاروق أ ال ال "35 سنة صاحب محل بقاله بقريه دمرو بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته عدد (16) عبوة كانز منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 36865 جنح مركز المحلة.



كما ضبط "حازم ح ح "صاحب مخبز بلدى بقرية منشيه الامراء – مركز المحلة مقيم بذات الناحيه لقيامه بالتصرف فى عدد (17 ) جوال دقيق بلدى مدعم زنه الجوال 50 كجم من الحصه المنصرفه للمخبز.. فى المحضر رقم 3 احوال قسم مباحث تموين المحلة وباشرت النيابات المختضة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .



ضبطت مباحث التموين اليوم 850 كيلو دقيق بلدي مدعم و234 عبوات غذائية وإسطوانات غاز مدعم فى حملة تموينية مكبرة لإحكام الرقابة والتواجد الشرطي على مستوي قري ومراكز المحافظة .