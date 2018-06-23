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حوادث

ضبط دقيق بلدي وسولار وأسطوانات غاز قبل بيعها بالغربية

السبت 23/يونيو/2018 - 03:23 م
رغيف خبز - أرشيفية
رغيف خبز - أرشيفية
أحمد على
ضبطت مباحث التموين اليوم 850 كيلو دقيق بلدي مدعم و234 عبوات غذائية وإسطوانات غاز مدعم فى حملة تموينية مكبرة لإحكام الرقابة والتواجد الشرطي على مستوي قري ومراكز المحافظة .

وتلقي اللوء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "محمد م ح "45 سنة صاحب محطة وقود بقريه ميت الرخا بمركز زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 60 ) لتر سولار معبأ داخل جراكن فى المحضر رقم 10103 جنح مركز زفتى .
كما ضبط "محمد ال م ع "45 سنة موزع غاز مقيم بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى وبحوزته ( 5 ) اسطوانه بوتاجاز منزليه مدعمه سعه 12.5 كجم وقيامه ببيعها بازيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 10104 جنح مركز زفتى .

كما ضبط "احمد ز ت "42 سنة صاحب محل بقاله بقريه شبرا نبات بمركز المحلة مقيم بذات الناحيه وبحوزته (25) عبوة مياه غازيه منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 36864 جنح مركز المحلة.

كما ضبط "فاروق أ ال ال "35 سنة صاحب محل بقاله بقريه دمرو بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته عدد (16) عبوة كانز منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 36865 جنح مركز المحلة.

كما ضبط "حازم ح ح "صاحب مخبز بلدى بقرية منشيه الامراء – مركز المحلة مقيم بذات الناحيه لقيامه بالتصرف فى عدد (17 ) جوال دقيق بلدى مدعم زنه الجوال 50 كجم من الحصه المنصرفه للمخبز.. فى المحضر رقم 3 احوال قسم مباحث تموين المحلة وباشرت النيابات المختضة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

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