مصادرة عبوات غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 342 عبوة غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة فى حملة تموينية مكبرة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.



وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "محمد ص أ ح" 62 سنة صاحب سوبر ماركت بمركز السنطة مقيم بذات الناحية بحوزته (30) عبوة سلع غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 199 جنح أ د ط مركز السنطة.



كما ضبط "احمد أ ع" 38 سنة صاحب سوبر ماركت ببندر السنطة مقيم بذات الناحية وبحوزته (30) عبوة سلع غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 201 جنح أ د ط مركز السنطة فيما ضبط "سعاد ع ال ع ال" 42 سنة صاحبى محل حبوب ببند السنطة مقيمة بذات الناحية وبحوزتها (250 ) كجم ارز غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 202 جنح أ د ط مركز السنطة كما ضبط "وليد م ال" 43 سنة صاحب سوبر ماركت ببندر السنطة مقيم بذات الناحية وبحوزته (24) زجاجة زيت طعام غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 200 جنح أ د ط مركز السنطة.



طة كما ضبط "مايسة ع ال ح ال" 45 سنة صاحبه محل بقاله بقريه ميت الرخا – مركز زفتى- مقيمة بذات الناحية.. وبحوزتها (24) عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية..فى المحضر رقم 1099 جنح مركز زفتى.



كما ضبط "عبدالرحمن م ع ال" 45 سنة صاحب ماركت ببندر السنطة مقيم بذات الناحية وبحوزته (125) عبوة سلع غذائية غير مدون عليها السعر المحضر رقم 209 جنح أ د ط مركز السنطة فيما ضبط "هانى م ال "38 سنة صاحب سوبر ماركت ببندر السنطة مقيم بذات الناحية وبحوزته (38) عبوة سلع غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 210 جنح أ د ط مركز السنطة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق .



