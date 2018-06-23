ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصادرة عبوات غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر بالغربية

السبت 23/يونيو/2018 - 01:52 م
حملات تموينية - أرشيفية
حملات تموينية - أرشيفية
أحمد على
ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 342 عبوة غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة فى حملة تموينية مكبرة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "محمد ص أ ح" 62 سنة صاحب سوبر ماركت بمركز السنطة مقيم بذات الناحية بحوزته (30) عبوة سلع غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 199 جنح أ د ط مركز السنطة.

كما ضبط "احمد أ ع" 38 سنة صاحب سوبر ماركت ببندر السنطة مقيم بذات الناحية وبحوزته (30) عبوة سلع غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 201 جنح أ د ط مركز السنطة فيما ضبط "سعاد ع ال ع ال" 42 سنة صاحبى محل حبوب ببند السنطة مقيمة بذات الناحية وبحوزتها (250 ) كجم ارز غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 202 جنح أ د ط مركز السنطة كما ضبط "وليد م ال" 43 سنة صاحب سوبر ماركت ببندر السنطة مقيم بذات الناحية وبحوزته (24) زجاجة زيت طعام غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 200 جنح أ د ط مركز السنطة.

طة كما ضبط "مايسة ع ال ح ال" 45 سنة صاحبه محل بقاله بقريه ميت الرخا – مركز زفتى- مقيمة بذات الناحية.. وبحوزتها (24) عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية..فى المحضر رقم 1099 جنح مركز زفتى.

كما ضبط "عبدالرحمن م ع ال" 45 سنة صاحب ماركت ببندر السنطة مقيم بذات الناحية وبحوزته (125) عبوة سلع غذائية غير مدون عليها السعر المحضر رقم 209 جنح أ د ط مركز السنطة فيما ضبط "هانى م ال "38 سنة صاحب سوبر ماركت ببندر السنطة مقيم بذات الناحية وبحوزته (38) عبوة سلع غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 210 جنح أ د ط مركز السنطة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق .

موضوعات متعلقة

مصادرة 823 عبوة منشط وأغذية بالغربية

ضبط عبوات ومشروبات غذائية مجهولة المصدر بالغربية

ضبط 354 عبوة سلع تموينية وعصائر فاسدة وعبوات غذائية غير صالحة بالغربية

ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم وعبوات غذائية وبويات مجهولة المصدر بالغربية

ضبط 7 أطنان أعلاف حيوانية و100 ألف عبوة عصائر و200 كيلو جبنة في الغربية

مصادرة 2 طن مياه معدنية و420 عبوات مواد غذائية فاسدة بالغربية

ترشيحاتنا

لحظة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي بقنبلة يدوية على المنصة.. فيديو

ضبط صاحب فيديو الرقص فى الصلاة بالدقهلية

تعرف على سر احتفال شاكيري وتشاكا برمز النسر بعد تسجيلهما في صربيا ..صور

ياسين السقا يتحدى محمد رمضان برقم 1

بريطانيا تحذر رعاياها في الإمارات من هجوم إرهابي بالصواريخ.. صور

محمد صلاح يثير غضب مشجعي مصر من صحفي إسرائيلي في روسيا

حركة مشينة تحرم سعد سمير من المشاركة أمام السعودية

تحطم طائرة عسكرية أمريكية

كوفاسيتش: كرواتيا أصبحت منتخبا قويا.. ولست سعيدا بريال مدريد

الأرجنتين تطالب روسيا بترحيل 4 مشجعين لإثارتهم الشغب

شاهد.. جولة داخل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غير متوقعة لأصالة من تصميم نيكولا جبران.. صور

رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول تطوير هضبة الأهرام.. صور

صور جديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

رئيس الوزراء يتفقد معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور يترأس الحملات على الطرق السريعة.. صور

فيديو

بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت
توافد جماهير تونس على ملعب سبارتاك لحضور مباراة بلجيكا.. فيديو
رئيس الوزراء يعلن عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
رئيس الوزراء: نستعد لعودة السياحة الثقافية لمصر بقوة.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر رئيس الوزراء عقب تفقده منطقة الأهرام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟