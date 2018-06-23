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أخبار العالم

محمد صلاح يثير غضب مشجعي مصر من صحفي إسرائيلي في روسيا

السبت 23/يونيو/2018 - 01:36 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، تقريرا حول إمكانية لعب كرة القدم دور الجسر في التقارب بين الشعوب وذلك من خلال تجربة موفد الصحيفة لتغطية مباريات كأس العالم في روسيا ولقائه مع عدد من المشجعين المصريين والإيرانيين.

وأشار مراسل الصحيفة إلى أنه التقى مشجعين إيرانيين في روسيا، حيث تفاعلوا مع الصحفي رغم علمهم أنه إسرائيلي، مؤكدين أن العداء بين الحكومات فقط، لكن الشعوب لا تشعر بالعداء فيما بينها.

وأضاف الصحفي أن أكثر ما أثار دهشته هو المشجعين المصريين الذين التقاهم في سان بطرسبورج قبل مباراة روسيا، موضحا أنه طلب من عشرات المشجعين المصريين المشاركة في إعداد تقرير إلا أنهم رفضوا، واختفت الابتسامة من وجوههم وأصبحت لهجة حديثهم أكثر حدة.

وتابع الصحفي الإسرائيلي، حاولت تلطيف الأجواء معهم وقلت لهم: "أتمنى أن يفوز محمد صلاح ويتألق في المباراة"، إلا أن المشجعين المصريين قالوا: "لا تتحدث نهائيا عن محمد صلاح".

واستطرد الصحفي الإسرائيلي، نادى على أحد المشجعين وهو يقف بعيدا في إحدى الزوايا وقال: "لا أمل في أن تجد شخص يوافق على التصوير مع مراسل إسرائيلي.. هم يكرهونكم". وحينما قلت له إن أمي من مواليد الاسكندرية قاطعني قائلا: "اترك هذا الأمر هذا لن يفيدك".

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