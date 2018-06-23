ضبط 6 من أصحاب المخابز لتلاعبهم في أوراق الدقيق والخبز بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 6 من أصحاب المخابز لتلاعبهم فى أوزاق الدقيق وأرغفة الخبز بمراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "محمد إ ن ال "صاحب مخبز بلدى بدائرة مركز قطور مقيم بذات الناحية وتبين قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار (18 جراما) فى الرغيف الواحد .. فى المحضر رقم 45 أحوال الإدارة .





كما تم ضبط "دياب س د ج " صاحب مخبز بلدى بدائرة مركز قطور ومديره المسئول عنه المدعو" بسيونى إ ن ال " مقيم بذات الناحيه وبحوزته عدد (74 بطاقه تموين ذكيه – 1 رقم سرى ) فى المحضر رقم 11730 جنح مركز قطور .





كما ضبط "السيد ال ال"صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم اول المحلة مقيم بذات الناحية وتبين قيامه بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 19 جرام ) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 3 أحوال قسم مباحث تموين المحلة .



