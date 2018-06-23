ضبط 6 من أصحاب المخابز لتلاعبهم في أوراق الدقيق والخبز بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 6 من أصحاب المخابز لتلاعبهم فى أوزاق الدقيق وأرغفة الخبز بمراكز المحافظة.
وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "محمد إ ن ال "صاحب مخبز بلدى بدائرة مركز قطور مقيم بذات الناحية وتبين قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار (18 جراما) فى الرغيف الواحد .. فى المحضر رقم 45 أحوال الإدارة.
كما تم ضبط "دياب س د ج " صاحب مخبز بلدى بدائرة مركز قطور ومديره المسئول عنه المدعو" بسيونى إ ن ال " مقيم بذات الناحيه وبحوزته عدد (74 بطاقه تموين ذكيه – 1 رقم سرى ) فى المحضر رقم 11730 جنح مركز قطور .
كما ضبط "السيد ال ال"صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم اول المحلة مقيم بذات الناحية وتبين قيامه بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 19 جرام ) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 3 أحوال قسم مباحث تموين المحلة .
كما ضبط "حنان ال ف"صاحبه مخبز بلدى بدائرة قسم ثان المحلة مقيمه بذات الناحية وتبين قيامها بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 17 جرام ) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 2 أحوال قسم مباحث تموين المحلة .
كما ضبط "أيمن ر ح "صاحب مخبز بلدى بقرية العزيزيه بمركز سمنود مقيم بذات الناحيه لقيامه بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 15 جرام ) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 5 أحوال قسم مباحث تموين المحلة .بينما ضبط "عصام م ر "صاحب مخبز بلدى بقرية ميت الخير بمركز بسيون مقيم بذات الناحية لقيامه بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 19 جرام ) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 4 أحوال قسم مباحث تموين المحلة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .