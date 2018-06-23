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أخبار البلد

المراغي يتقدم بأوراق الترشح لمنصب رئاسة اتحاد العمال

السبت 23/يونيو/2018 - 01:38 م
صدى البلد
أماني نوار
تقدم مندوب عن جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر، منذ قليل، بأوراق ترشحه لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، على مقعد الرئاسة، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ليكون بذلك جبالي المراغي أول المرشحين على منصب رئاسة اتحاد عمال مصر.

ويبلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم حتى الآن، نحو 16 مرشحا على منصب الأعضاء، وتشمل الأوراق طلب الترشح، بحيث يكون مسددا للاشتراكات حتى تاريخ يوم التقدم بطلب الترشح، فضلا عن طلب الترشح على منصب رئيس أو عضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 /2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، قد انتهت من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة 27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية التي بدأت اليوم السبت، على أن تعلن أسماء المرشحين فى اليوم التالى، والطعون والبت فيها بعد غد الإثنين، على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجارى، بحيث تجرى الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.

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