آمنة نصير: مساعدة مصر دائما للاجئين جزء من جيناتنا كمصريين

قالت النائبة آمنة نصير ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن موقف مصر من اللاجئين هو موقف دولة ، حيث تسخر الدولة كل إمكانياتها من أجل تحمل أعباء اللائجين ، مشيره إلى أن مساعدة مصر دائما للاجئين هو جزء من جيناتنا كمصريين.



وأكدت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان مصر لا تضيق بمن يهاجر إليها ويترك بلاده لأنها طبيعة مصرية إلى الأبد ، مشيره إلى أن اللاجىء يعبر عن ضياع الإنسان وأمنه وكرامته ، وهو أمر بيد الدول صنعها الغرب وأمريكا ، مما دفع أهلنا فى سوريا و العراق لكى يصبحوا لاجئين.



وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أننا لانشعر بأى ضيق عند استقبال اللاجئين فى مصر ، ونتعامل معهم كغرباء، ولكننا نعاملهم مثل أى مواطن مصرى على أرض مصر.