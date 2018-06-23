ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

النواب يوافق على قرض كفاءة الطاقة بشركة إيجاس بـ200 مليون دولار

السبت 23/يونيو/2018 - 01:43 م
البرلمان
البرلمان
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة في شركة "إيجاس" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال النائب محمد خليفة عضو لجنة الطاقة والبيئة -مقرر اللجنة التي نظرت الاتفاقية- إن إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 3.34 مليار يورو، وإن اتفاق القرض المعروض تبلغ قيمته مائتي مليون دولار أمريكي.

وأضاف خليفة أن الاتفاق المعروض يستهدف المساهمة في رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف التشغيل، والمساهمة في الوفاء بالتزامات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يحيل واقعة وفاة مواطن بقسم الحدائق لقطاع التفتيش

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. فيديو

ننشر أسعار كريم الجديدة بعد ارتفاع أسعار المحروقات

مجدي عبد الغني: سيظل هدفي خالدا فى التاريخ

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة

ميراندا حزين لتعقد موقف الأرجنتين بالمونديال

رحمة حسن تقضي إجازتها الصيفية

كريستيانو رونالدو أسرع لاعبي المنتخبات في كأس العالم

ماريتا الحلانى تحتفل بتخرج شقيقها

محمد صلاح يثير غضب مشجعي مصر من صحفي إسرائيلي في روسيا

عربي وحيد ضمن قائمة الأسرع فى مونديال روسيا

المستشار حنفي جبالي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غير متوقعة لأصالة من تصميم نيكولا جبران.. صور

رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول تطوير هضبة الأهرام.. صور

صور جديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

رئيس الوزراء يتفقد معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور يترأس الحملات على الطرق السريعة.. صور

فيديو

بث مباشر HD كورة لايف مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم 23-6-2018 يلا شوت
توافد جماهير تونس على ملعب سبارتاك لحضور مباراة بلجيكا.. فيديو
رئيس الوزراء يعلن عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
رئيس الوزراء: نستعد لعودة السياحة الثقافية لمصر بقوة.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر رئيس الوزراء عقب تفقده منطقة الأهرام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟