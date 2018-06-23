ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أردوغان يعاقب معارضيه بقطع الكهرباء والإنترنت

السبت 23/يونيو/2018 - 01:56 م
صدى البلد
عرفة البنداري
عاقبت سلطات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، معارضي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقطع إمدادات الكهرباء والإنترنت عن المؤتمرات الشعبية التي ينظمها منافسو الرئيس التركي وعلى رأسهم المعارض محرم إينجه في مدينة أزمير غربي البلاد.

وأشارت صحيفة "زمان" التركية إلى أنه تم قطع الانترنت والكهرباء عن المؤتمر الذي نظمه إينجه الخميس الماضي، وشارك فيه أكثر من 2 مليون شخص حسب معطيات المعارضة، وأوضحت أن إينجه وصف ما حدث بأنه من الخطوات الفاشية للحكومة لإسكات صوت المعارضة.

وكانت المعارضة اشتكت في الانتخابات الماضية من قطع الكهرباء عن لجان الانتخابات واتهمت السلطات بتغيير صناديق الانتخابات لتزويرها.

كما قطعت السلطات التركية الكهرباء أثناء كلمة ألقاها ميرال أكشينار رئيسة حزب الخير والمرشحة للرئاسة في منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول، أمس الجمعة، ونقلت الصحيفة عن أكشينار قولها إنها معتادة على الإجراءات القمعية للحكومة، وأشارت أن الحكومة منعتها سابقا من حضور مؤتمر انتخابي لأنصار حزبها ومنعتها كذلك من استئجار الصالات في الفنادق لتنظيم المؤتمر للحزب. وتوعدت أكشينار بإنهاء "نظام الرجل الواحد" في تركيا مشددة على أن الحكومة تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات لأنها في مأزق كبير.

ومن المقرر أن تجرى في تركيا الانتخابات البرلمانية والرئاسية غدا، الأحد، وسط إنذار المعارضة من محاولات التزوير من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

موضوعات متعلقة

حزب تركي جديد يهدف للإطاحة بأردوغان

«أكشينار» امرأة حديدية تهدد عرش أردوغان ..محللون :«حزب الخير» المعارض بداية لغروب شمس الرئيس التركي وصرخة ضد سياساته التعسفية .. وتوقعات باكتساح الحزب لانتخابات 2019

«المرأة الحديدية» تدعو لإسقاط أردوغان

المرأة الحديدية تهاجم أردوغان: لماذا لم تسافر إلى قطاع غزة؟

"المرأة الحديدية" تستعد لمنافسة أردوغان على مقعد الرئاسة

"المرأة الحديدية" تهدد عرش أردوغان فى لعبة الانتخابات المبكرة.. "أكشينار" زعيمة الحزب الصالح: نريد تركيا العادلة والحرة.. والشعب يضع المشكلات الاقتصادية على رأس الأولويات

ترشيحاتنا

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة

محمد هنيدي: كنت أتوقع نجاح مسلسل أرض النفاق من البداية

ميراندا حزين لتعقد موقف الأرجنتين بالمونديال

كوفاسيتش: كرواتيا أصبحت منتخبا قويا.. ولست سعيدا بريال مدريد

وزير خارجية البحرين يهاجم الجزيرة.. ويؤكد شموخ قضاء المملكة

بعد ساعات من طرحه نمبر وان هاشتاج محمد رمضان يتصدر تويتر

شاهد.. جولة داخل الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

صور جديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

شاهد.. إيفانكا ترامب بإطلالة أنيقة

الأرجنتين تطالب روسيا بترحيل 4 مشجعين لإثارتهم الشغب

مانشيستر يونايتد يقدم عرضا بـ180 مليون يورو لنجم ريال مدريد

لحظة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي بقنبلة يدوية على المنصة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غير متوقعة لأصالة من تصميم نيكولا جبران.. صور

رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول تطوير هضبة الأهرام.. صور

صور جديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

رئيس الوزراء يتفقد معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور يترأس الحملات على الطرق السريعة.. صور

فيديو

توافد جماهير تونس على ملعب سبارتاك لحضور مباراة بلجيكا.. فيديو
رئيس الوزراء يعلن عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
رئيس الوزراء: نستعد لعودة السياحة الثقافية لمصر بقوة.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر رئيس الوزراء عقب تفقده منطقة الأهرام
الزراعة تحدد شروط إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني .. فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟