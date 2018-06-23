أردوغان يعاقب معارضيه بقطع الكهرباء والإنترنت

عاقبت سلطات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، معارضي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقطع إمدادات الكهرباء والإنترنت عن المؤتمرات الشعبية التي ينظمها منافسو الرئيس التركي وعلى رأسهم المعارض محرم إينجه في مدينة أزمير غربي البلاد.



وأشارت صحيفة "زمان" التركية إلى أنه تم قطع الانترنت والكهرباء عن المؤتمر الذي نظمه إينجه الخميس الماضي، وشارك فيه أكثر من 2 مليون شخص حسب معطيات المعارضة، وأوضحت أن إينجه وصف ما حدث بأنه من الخطوات الفاشية للحكومة لإسكات صوت المعارضة.



وكانت المعارضة اشتكت في الانتخابات الماضية من قطع الكهرباء عن لجان الانتخابات واتهمت السلطات بتغيير صناديق الانتخابات لتزويرها.



كما قطعت السلطات التركية الكهرباء أثناء كلمة ألقاها ميرال أكشينار رئيسة حزب الخير والمرشحة للرئاسة في منطقة أسكودار بمدينة إسطنبول، أمس الجمعة، ونقلت الصحيفة عن أكشينار قولها إنها معتادة على الإجراءات القمعية للحكومة، وأشارت أن الحكومة منعتها سابقا من حضور مؤتمر انتخابي لأنصار حزبها ومنعتها كذلك من استئجار الصالات في الفنادق لتنظيم المؤتمر للحزب. وتوعدت أكشينار بإنهاء "نظام الرجل الواحد" في تركيا مشددة على أن الحكومة تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات لأنها في مأزق كبير.



ومن المقرر أن تجرى في تركيا الانتخابات البرلمانية والرئاسية غدا، الأحد، وسط إنذار المعارضة من محاولات التزوير من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.



