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أخبار البلد

تربية حلوان تعلن شروط الحصول على الدبلوم التربوي 2018/ 2019

السبت 23/يونيو/2018 - 01:55 م
صدى البلد
مجدى ابراهيم و مي شاهين
أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط الحصول على الدبلوم التربوي، للعام الدراسي الجديد، 2018/ 2019، فمن المقرر أن تنطلق أعمال التقديم بدءًا من 15 يوليو المقبل وحتى موعد أقصاه 30 أغسطس 2018، حيث تهدف الدبلوم العامة فى التربية إلى إعداد الطلاب من خريجى الكليات الجامعية غير التربوية للعمل كمعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي.

وينشر "صدى البلد" للطلاب والدارسين الراغبين شروط الالتحاق بالدبلوم العام الذي تقدمه كلية التربية جامعة حلوان، والذي ينقسم إلى الدبلوم العامة، الدبلوم المهنية، الدبلوم الخاصة.

وتأتي شروط الدبلوم العامة على النحو التالي الشهادة المؤقتة بتقدير جـيـد على الاقل، شهادة تقديرات السنوات الأربعة، شهادة التجنيد (للذكور فقط)، شهادة الميلاد + 2صورة منها (شهادة كمبيوتر)، 6 صور شخصية مدون عليها اسم الدارس على كل صورة، دمغة عادية فئة 3 جنيهات، 2 مظروف بريد مدون عليه عنوان الدارس، كتابة استمارة دخول الامتحان بخط واضح، الالتحاق بالدبلوم العام لخريجى جميع الكليات فيما عدا كلية التربية.

فيما تأتي شروط الدبلوم المهنية كالتالي الشهادة المؤقتة بتقدير جـيـد على الأقل، شهادة تقديرات السنوات الأربعة، شهادة التجنيد (للذكور فقط)، شهادة الميلاد + 2 صورة منها ( شهادة كمبيوتر )، 6 صور شخصية مدون عليها اسم الدارس على كل صورة، دمغة عادية فئة 3 جنيهات، 2 مظروف بريد مدون عليا عنوان الدارس، كتابة استمارة دخول الامتحان بخط واضح، شهادة الدبلوم العامة (لغير خريجى كليات التربية الحاصلين عليها)، الالتحاق بالدبلوم المهنى لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على الدبلوم العام بتقدير. جيد على الأقل.

كما تأتي شروط الدبلوم الخاصة الشهادة المؤقتة بتقدير جـيـد على الأقل، شهادة تقديرات السنوات الأربعة، شهادة التجنيد (للذكور فقط)، شهادة الميلاد + 2 صورة منها ( شهادة كمبيوتر )،6 صور شخصية مدون عليها اسم الدارس على كل صورة، دمغة عادية فئة 3 جنيهات، 2 مظروف بريد مدون عليا عنوان الدارس، كتابة استمارة دخول الامتحان بخط واضح، شهادة الدبلوم العامة (لغير خريجى كليات التربية الحاصلين عليها)، شهادة الدبلوم الخاصة للحاصلين على الدبلوم العامة أو المهنية لذلك مطلوب إحضار شهادة الدبلوم العامة وتقديراتها أو شهادة الدبلوم المهنية وتقديراتها.

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