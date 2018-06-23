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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستعد للانتخابات الرئاسية في زيمبابوي

السبت 23/يونيو/2018 - 01:41 م
صدى البلد
ا ش ا
نشر الاتحاد الأوروبي مراقبين للانتخابات في زيمبابوي، وذلك لأول مرة منذ 16 عامًا، حيث تستعد البلاد لإجراء أول انتخابات رئاسية منذ إعلان استقلالها بدون رئيسها السابق المخضرم روبرت موجابي.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية أن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، دعا العشرات من مراقبي الانتخابات لحضور التصويت في الانتخابات التاريخية التي ستجري في 30 يوليو القادم.

وأضافت الشبكة أن منانجاجوا يسعى إلى إشراك الدول الغربية في مراقبة الانتخابات الرئاسية بعد سنوات من فرضها عقوبات على بلاده، مشيرة إلى أنه كان يشوب عمليات التصويت في الانتخابات السابقة مزاعم وقوع أعمال عنف وتزوير. كما منع موجابي حضور مراقبين غربيين في الانتخابات حيث كان يتهمهم بالتحيز.

من جانبها،أعلنت الدول الغربية أنها عملية التصويت الموثوق بها هي الحل الوحيد لرفع العقوبات عن زيمبابوي.
وافاد مسئول من الاتحاد لأوروبي أن عدد المراقبين الأوربيين سيصل 140 مراقبا بالتزامن مع بدء الانتخابات.
يذكر أن موجابي تولى رئاسة زيمبابوي عام 1980، وتنحى عن الحكم تحت ضغط عسكري وجماهيري في نوفمبر الماضي، حيث تولى نائبه السابق منانجاجوا رئاسة البلاد.

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