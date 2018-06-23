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حوادث

ضبط أكثر من 1000 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

السبت 23/يونيو/2018 - 01:41 م
الداخلية - ارشيفية
الداخلية - ارشيفية
ا ش ا
شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط ألف و517 قضية وتنفيذ 168 حكما قضائيا.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وجاري مواصلة باقي الحملات.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم ..

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