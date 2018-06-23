الاستماع لشهادة أحد الضباط بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الاستماع لأقوال الشهود فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.





قال الشاهد الضابط عمرو أحمد، ضابط الأمن الوطني إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، وعلي الفور أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد بالتحقيقات، عملًا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية، وأشارت الأقوال الى أنه نفاذًا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، قام بتاريخ 22 أكتوبر 2015، بالتوجه لمسكن المتهم فاتن إسماعيل لضبطها و تفتيش منزلها، وتوجه برفقة قوة أمنية للعقار الكائن بعمارات العبور بشارع صلاح سالم، وأخبره حارس العقار بعدم تواجدها.





وذكرت الأقوال بأنه بتفتيش سكن المتهمة عثر على 6 ورقات بحجم الفلوسكاب تتضمن خطوات لاستمرار ما يُسمى بـ"الحراك الثوري للإخوان"، و16 ورقة تُشكل خطة لتغيير الرأي العام عن الجماعة، وبث روح التفاؤل و الأمل في أعضاء الجماعة، وقام بتحريز المضبوطات.





كما أشارت أقوال الشاهد الى توجهه في ذات اليوم الى شركة حسن مالك في مصر الجديدة، ولم يكن متواجدًا هو حينها، وذكر بأنه عثر على خزينتين حديديتين، أحدها بمكتب "مالك"، والثانية في قاعة يجلس فيها الموظفون، وتحفظ على الخزينتين و بعض الأوراق و المستندات.





وكانت النيابة قد قدمت في مستهل الجلسة صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، في القضية المقيدة برقم 3343 لسنة 2013، مستعجل القاهرة الجديدة، المرفوعة من سمير صبري، الصادر بجلسة الإثنين 24 فبراير 2014، الذي قضى بمنطوقه باعتبار جماعة الإخوان المحظورة "منظمة إرهابية".



