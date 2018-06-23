عبد العال: بعض النواب صدروا صورة سلبية عن البرلمان للإعلام

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الإعلام يهاجم البرلمان بسبب بعض الأفعال التى يقوم بها بعض النواب، مؤكدا أن الإعلام فى بعض الأحيان يكون لديه الحق فى ذلك الهجوم لأنه يصطاد الجانب السلبى.





وأكد "عبد العال"، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، أن أعضاء البرلمان هم من يقللون من قيمة المجلس بسبب تصرفاتهم، لافتا إلى أن البرلمانات السابقة كانت تتخذ إجراءات صارمة لضبط الأداء داخل البرلمان.



