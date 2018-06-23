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برلمان

عبد العال: بعض النواب صدروا صورة سلبية عن البرلمان للإعلام

السبت 23/يونيو/2018 - 01:59 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الإعلام يهاجم البرلمان بسبب بعض الأفعال التى يقوم بها بعض النواب، مؤكدا أن الإعلام فى بعض الأحيان يكون لديه الحق فى ذلك الهجوم لأنه يصطاد الجانب السلبى.

وأكد "عبد العال"، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، أن أعضاء البرلمان هم من يقللون من قيمة المجلس بسبب تصرفاتهم، لافتا إلى أن البرلمانات السابقة كانت تتخذ إجراءات صارمة لضبط الأداء داخل البرلمان.

وأشار إلى أن أحد النواب ظل لمدة دور انعقاد كامل لا يدخل المجلس لأنه أعطى ظهره للمنصة وهو يتحدث مع احد الوزراء، قائلا: "أسألوا النواب القدامى عن تقاليد البرلمان".

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