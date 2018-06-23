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حوادث

تجديد حبس زوجة متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الشرقية

السبت 23/يونيو/2018 - 03:28 م
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
وائل شاهين
جدد قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح في محافظة الشرقية، حبس زوجة متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالعثور "حسين.ع.أ" 49 سنة، مقيم زفتى الغربية، جثة هامدة أمام قرية الخرس، دائرة مركز منيا القمح.

وأشارت التحقيقات إلى ارتكاب الزوجة وتدعى "ص.ا.م"، وعشيقها "م.ج.ا" 48 سنة عامل، واقعة القتل، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، حيث اتفقا على التخلص منه سويا لكى يخلو لهما الجو.

وأكدت التحقيقات، أن الزوجة لديها طفلين من المجنى عليه، وتعرفت على عشيقها من خلال فيس بوك، وصارت بينهما علاقة محرمة، وأنها حاولت قبل ذلك قتل زوجها بمساعدة عشيقها ولكن فشلت المحاولة، وفى المرة الثانية، كانت في ليلة القدر حيث وضعت له 10 عقاقير من المنوم فى كوب قهوة، وكان عشيقها اتصل بزوجها الذى يعمل سائقا لتوصيله من الغريبة إلى الشرقية، وفى الطريق غالبه النوم، فطلب منه العشيق قيادة السيارة مكانه، إلى أن تمكن من أنه غير قادر على الحركة، وقام بضربه والتخلص منه أمام قرية الخرس مركز منيا القمح، وسرق السيارة وأخفاها بورشة يعمل بها لكى يقوم ببيعها بالاتفاق مع عشيقته، وعثر مع العشيق على مكالمات مسجلة بينه وبين الزوجة على هاتفه المحمول ومنها مكالمة الاتفاق على قتل الزوج.

وتوصل ضباط المباحث إلى لغز القضية، من خلال مناقشة الزوجة التى تبين من أقوالها أنها لم تذكر زوجها أى عبارات مدح وظلت تردد أنه كان يتعاطى المخدرات وأنه مستهتر، وهنا شك ضباط المباحث فيها، وبمواجهتها انهارت واعترفت وتم القبض على المتهم وتبين أنه من قرية بمركز الزقازيق ومتزوج ولديه أطفال، وتم ضبط السيارة، وتم إحالتهما لنيابة منيا القمح.

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