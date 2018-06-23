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هاني الناظر يكشف علاجا فعالا لحماية الشعر من المياه المالحة والكلور

السبت 23/يونيو/2018 - 08:01 م
تأثير الشمس على الشعر
تأثير الشمس على الشعر
آية التيجي
قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث "سابقا"، إن من أكثر الشكاوى التي تصل من الأمهات والتي تتردد بكثرة في فصل الصيف هي تقصف شعر الأطفال وجفافه، وذلك بسبب الحرارة الشديدة والتعرض الدائم للمياه.

وأضاف الناظر أن شعر الأطفال والكبار يمكن أن يتأثر بشكل كبير بمياه حمامات السباحة والتي تكتظ بالكلور، ويمكن أيضا أن تضر ملوحة مياه البحر بشعر الأطفال، وهو ما يؤدي إلى تقصفه وهيشانه المستمر.

وأكد الناظر على أن علاج تقصف الشعر وجفافه يمكن أن يتم بطريقة بسيطة باستخدام مكون بسيط للغاية، وهو زيت اللوز الحلو، فهو مفيد للغاية للشعر، وذلك عبر تطبيقه على الشعر وقبل التعرض لاشعة الشمس، او للنزول إلى حمام السباحة أو النزول إلى البحر.

وأشار إلى أن زيت اللوز الحلو يمكن أن يمثل حماية حول الشعر وعزله، لتجنب آثار الكلور وملوحة مياة البحر، بالإضافة إلى أنه زيت مفيد جدا للشعر، ويغذيه بشكل جيد.

وأوضح الناظر أن كثرة التعرض لاشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة يمكن أن تؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه، وتغير لونه، لذا عليكم الحرص على حماية الشعر بارتداء القبعات، وبالطبع الجلوس تحت المظلات الشمسية في الصيف، حيث أنها الوسيلة الأفضل للحماية من اشعة الشمس سواء كانت للشعر أو للبشرة، أو لمنع الإصابة بضربات الشمس.

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