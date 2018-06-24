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رجال أعمال يعلقون على الإعلان عن إنشاء ميناء جاف بتحالف أجنبى مصرى من خلال 3 كيانات اقتصادية.. سيخدم المدن الصناعية بالصعيد ويخفف الضغط على الموانئ البحرية ويساعد فى زيادة الصادرات

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:33 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم وعلياء فوزى
عيسي: 
إنشاء الموانئ الجافة تأخرت نتيجة التشريعات المعيقة للاستثمار
اتحاد المستثمرين: 
ميناء أكتوبر يخدم المدن الصناعية بالصعيد
إنشاء الموانئ بشراكة مصرية أجنبية يعود بالنفع على الاقتصاد

أجمع رجال أعمال على أهمية انشاء ميناء جاف فى مدينة 6 اكتوبر، حيث أكدوا على أنه سيعمل على زيادة الصادرات المصرية فى الاسواق الخارجية، اضافة الى انة سيخدم المناطق الصناعية بالصعيد والمحرومة من قربها من الموانئ البحرية

وقال على حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن "إنشاء ميناء جاف فى السادس من اكتوبر يخدم المدن الصناعية الموجودة فى محافظات الصعيد ويعمل على سرعة نقل البضائع منها واليها".

وأضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " أن "التوسع فى إنشاء الموانئ الجافة يخفف الضغط على الموانئ البحرية ويزيد من كفاءتها فضلا عن رواج حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية".

وتابع: "ستساهم الموانئ الجافة فى خفض تكلفة نقل البضائع و منع تكدسها بالموانئ البحرية مما يساهم فى رفع تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج".

كانت وزارة النقل اعلنت عن قيام 3 تحالفات مصرية وأجنبية بإنشاء أول ميناء جاف «مستودع جمركى» فى مصر بمدينة 6 أكتوبر فى الربع الأخير من العام الحالي، بقيمة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار، وذلك بعد فوزها بالمناقصة العامة التى طرحت لتحديد المؤهلين فنيًا لإنشاء الميناء.

واكد على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان إنشاء ميناء جاف باكتوبر من خلال 3 تحالفات اجنبية ومصرية تعد خطوة إيجابية رغم تأخرها لسنوات طويلة.

وأوضح عيسى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء الموانئ بشراكة مصرية أجنبية يعود بالنفع على الاقتصاد من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتراكمة للأجانب ونقل التجربة والمعايير الدولية لقطاع الموانئ فى مصر، فضلًا عن أنها تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تدر عملة أجنبية تحقق رقما داخل الموازنة العامة للدولة.

وأشار الى أن الموانئ الجافة تسهل حركة التجارة الداخلية وذلك من خلال نقل البضائع للمناطق اللوجيستية والحد من الإجراءات الجمركية على نقل البضائع والسلع، فضلًا عن أنها تقضى على تكدس الطرق من خلال وسائل النقل.

وأوضح أن خطوة إنشاء الموانئ الجافة تأخرت نتيجة التشريعات التى كانت تشكل حائلًا أمام استثمار القطاع الخاص والأجنبي فى هذا المجال وقصره على القطاع الحكومى فقط فأصبح الوضع الآن من خلال التشريعات الجديدة بقانون الاستثمار منح الحق لهيئة الموانئ الجافة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

يذكر أنه من المقرر انشاء ميناء جاف على مساحة 400 فدان، مقسمة إلى 100 فدان للميناء الجاف و300 فدان للخدمات اللوجيستية، بطاقة استيعابية تبلغ 720 حاوية بسعة عشرين قدما فى اليوم الواحد.

وكشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الميناء الجاف سيقام على مساحة 400 فدان، مقسمة إلى 100 فدان للميناء الجاف و300 فدان للخدمات اللوجيستية، بطاقة استيعابية تبلغ 720 حاوية بسعة عشرين قدما فى اليوم الواحد

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