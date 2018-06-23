لوكاكو يحقق رقما مميزا مع بلجيكا أمام تونس.. فيديو

نجح روميلو لوكاكو، مهاجم المنتخب البلجيكي في تحقيق رقم مميز خلال مباراة الشياطين الحمر مع تونس، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة في روسيا.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه لا يوجد لاعب في منتخب بلجيكا سجل أكثر من لوكاكو في بطولة كأس العالم أو أمم أوروبا، حيث يتساوى مع نجم الشياطين الحمر السابق يان كويلمانس برصيد 6 أهداف لكل منهما.



وسجل لوكاكو هدفين لبلجيكا في مرمى تونس، خلال الشوط الأول ليتقدم الفريق 3 ـ 1.

