باريس تطالب بالشفافية في مشروع طرق الحرير للمشاركة فيها

طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، بأن تتسم مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمشروع الصيني العملاق المعروف باسم "طرق الحرير الجديدة"، بالشفافية حتى تتمكن الشركات الفرنسية من المشاركة فيها.



وأكد رئيس الوزراء الفرنسي -في تصريح على هامش زيارته اليوم السبت لمرفأ شنغهاي بالصين- أهمية أن تكون أوروبا وفرنسا في قلب إنشاء الطرق البحرية العالمية، واصفا المشروع بـ"الجيد الذي تسانده فرنسا" وبأنه "يمثل رؤية تنظيمية وتنموية للملاحة البحرية".



ومن ناحية أخرى، دعا فيليب، إلى إعادة التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين، لا سيما في ظل العجز التجاري لصالح الصين البالغة قيمته 30 مليار يورو في 2017، والذي يعد الأكبر لفرنسا مع بلد آخر، معربا عن أمله في إحراز تقدم بشروط جيدة لدعم وصول الصادرات الفرنسية من لحوم الأبقار إلى السوق الصينية بعد رفع الحظر المفروض عليها والساري منذ عام 2001.



يشار إلى أن مشروع "طرق الحرير الجديدة" الذي تقدر تكلفته بنحو تريليون دولار أمريكي يهدف إلى إقامة شبكات طرق برية وبحرية وسكك الحديد في كل العالم لتسهيل المبادلات التجارية مع الصين.

