يقتل ست الحبايب ويغطي جثتها بالملح طمعا في الميراث

استيقظ أهالي قرية جزيرة اولاد حمزة بسوهاج علي خبر عثور المباحث علي جثة ربة منزل محرر محضر بإختفائها منذ 4 ايام داخل منزلها مغطاة بكميات من الملح وكشفت التحريات أن وراء الجريمة ابنها البالغ من العمر 36 عاما طمعا في نقودها التي استولي عليها وفر هاربا من المنطقة.



كان "رشوان" الطفل المدلل لدي والدته فهو ترتيبه الثاني ولديه شقيق أكبر منه، وشقيقه أصغر منه، توفي والده منذ سنوات، وكان والده دائما ما يؤكد أن ابنه رشوان سيجلب عليه المشاكل في يوم من الأيام نظرا لإدمانه المواد المخدرة ومجالسته رفقاء السوء وكان دائما والده يطرده من المنزل بسبب تأخره في فترات الليل.



بعد وفاة والده بدأ رشوان يعيش حياته بعد أن مات الرقيب عليه، وزاد في إدمانه للمواد المخدرة، وسطر اولي شطحاته بإطلاق النيران منذ عدة سنوات علي أحد الأشخاص عقب مشاجرة بينهما، ليتم ضبطه وبحوزته بندقية آلية عقب الواقعة ويتم إحالته محبوسا إلي محكمة الجنايات.



لم يجد رشوان من يقف بجواره سوي والدته التي وكلت محام ليقدم نقضا في الحكم وأنفقت والدته عليه حوالي 100 الف جنيه لتعاد محاكمته من جديد ويحصل علي البراءة، مرت اليام سريعة ورشوان علي حالة بدا في بيع الأرض التي ورثها عن والده وحصلت والدته واشقاءه علي ميراثهم الشرعي بعد بيع الأرض.



كان رشوان يريد دائما أن يستولي علي النقود التي حصلت عليها والدته لكنها كانت دائما ترفض لأنها تعرف جيدا انه ينفقها علي تعاطي المواد المخدرة، حاول كثيرا معها لكن طلباته كانت تجاب بالرفض.



تسلل رشوان إلي غرفة نوم والدته بغرض سرقة نقودها وعندما شعرت به ضربها علي رأسها بحديدة بعد أن تحجر قلبه لتفارق والدته الحياة، خرج من المنزل الذي يقيم فيه مع والدته بمفردهما، واشتري جوال ملح قام بتفريغه علي جثة ليضمن عدم ظهور رائحة الجثة واعتقادا منه أن الملح سيتسبب في تحلل الجثة سريعا.



ذهب رشوان إلي مركز الشرطة وحررا محضر بإختفاء والدته واكد في المحضر انها خرجت من المنزل ولم تعد إليه مرة أخرى، بعد مرور 4 ايام علي الواقعة بدأت رائحة الجثة تفوح من المنزل ليشتمها الجيران ويبلغون الشرطة لشكهم في أن جارتهم قد قتلها ابنها العاق.



حضرت الشرطة للمنزل فوجدت الجثة مغطاة بالملح وبالبحث عن رشوان تبين هروبه من القرية بعد أن استولي علي ميراث والدته.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز العسيرات يفيد بورود بلاغ يفيد بإختفاء سيدة.أ.م، 64 عاما عن المنزل، وتبين من التحريات وعقب تفتيش المنزل وجود الجثة مسجاة علي السرير وعليها كميات كبيرة من الملح لعدم ظهور الرائحة وتبين وجود دماء في فم المجني عليها.



توصلت التحريات إلي أن وراء الجريمة نجل المجني عليها رشوان.ا.غ، 40 عاما عاطل، لرغبته في الاستيلاء علي ميراثها من والدها وتبين هروبه من المنطقة، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة وصرحت بنقلها لمستشفي العسيرات المركزي، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وأمرت المباحث بسرعة ضبط الجاني.



