موسكو: مشروع انسحاب قوات روسيا من ترانسنيستريا دعاية إعلامية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات الروسية من ترانسنيستريا بمثابة دعاية إعلامية لعدد من السياسيين في مولدافيا.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن هذا القرار يمكن أن يقوض التقدم الهش، الذي حدث في الأشهر الأخيرة على مسار التسوية في ترانسنيستريا.



وأكدت الخارجية الروسية -في بيانها- أن مشروع القرار الذي يطلق عليه "الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأجنبية من أراضي جمهورية مولدافيا" يعتبر استفزازًا.

وأرسلت روسيا قواتها الى ترانسنيستريا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، لإنهاء القتال بيين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات تابعة لمولدافيا في المنطقة الناطقة باللغة الروسية، وانتهت بوقف إطلاق نار في يوليو 1992. وتدخل الجيش الرابع عشر الروسي لدعم الانفصاليين، ولا يزال منذ ذلك الحين منتشرا في جمهورية مولدوفا.

وتشرف لجنة ثلاثية مكونة من (روسيا، مولدافيا، ترانسنيستريا) على الترتيبات الأمنية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تتضمن 20 موقعًا على جانبي النهر.

