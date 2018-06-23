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أخبار البلد

عمدة فرانكفورت يصل القاهرة على رأس وفد ألماني

السبت 23/يونيو/2018 - 03:29 م
أرشيفية
أرشيفية
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم، عمدة مدينة فرانكفورت الألمانية، على رأس وفد ألماني رفيع المستوى، يتضمن عددا من البرلمانيين الألمان، في زيارة للقاهرة، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن عمدة فرانكفورت والوفد المرافق له، وصلوا على متن طائرة لوفتهانزا القادمة من مدينة فرانكفورت، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة كبار الزوار.

من المقرر أن يزور الوفد غدا الأحد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، فى إطار التبادل الثقافى والحضارى بين محافظة القاهرة وفرانكفورت، وعددا من الأماكن السياحية فى مصر، ومن المقرر أن يلتقى الوفد قيادات الكنيسة الإنجيلية فى مصر، والأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوارات والعلاقات الدولية بسنودس النيل الإنجيلى.

ويلتقي الوفد، الثلاثاء القادم، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف، إضافة لزيارة جامعة ومرصد الأزهر.

وتأتى الزيارة فى إطار تعميق العلاقات الدولية بين مصر وألمانيا من خلال برنامجى التبادل الثقافى بين محافظة القاهرة وفرانكفورت وحوار الأديان والدعم السياحي الذى ترعاه الكنيسة الإنجيلية المشيخية المصرية.

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