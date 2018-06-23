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أخبار العالم

أفغانستان تسلّم جنديين باكستانيين محتجزين إلى إسلام آباد

السبت 23/يونيو/2018 - 03:23 م
صدى البلد
ا ش ا
قال مسئولون في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، إن السلطات الأفغانية سلّمت جنديين باكستانيين كانا محتجزين لديها إلى نظيرتها الباكستانية، بالقرب من خط دوراند الحدودي الفاصل بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن المسئولين قولهم إن الجنديين الباكستانيين احتُجزا قبل ثلاث سنوات، بعد أن عبرا خط دوراند إلى الجانب الأفغاني.

من جانبه، قال مفوض منطقة سبين بولدك الأفغانية على الحدود مع باكستان محمد شريف غرزاي، إن إطلاق سراح الجنديين الباكستانيين جاء دون شروط وكبادرة لإظهار حسن النية بين القوات الأمنية للبلدين.
وقامت السلطات الباكستانية، في وقت سابق، بإطلاق سراح جنديين أفغانيين عبرا الحدود إلى باكستان، وأعلن الجيش الباكستاني، في بيان الأسبوع الماضي، أن إطلاق سراح الجنديين الأفغانيين جاء انطلاقا من دواعِ إنسانية وكبادرة لإظهار حسن النية.

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