تأييد براءة 7 أشخاص من تهمة التظاهر

رفضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص فى اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.. وقضت بتأييد حكم أول درجة ببرائتهم.



وحددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام، فى وقت سابق، جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وطالبت النيابة بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهمين، وتوقيع عقوبة لثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.



وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت ببراءة 7 أشخاص من اتهامهم بالتظاهربدون تصريح.

