زوبنين: كافاني وسواريز يمثلان أكبر مخاوف منتخب روسيا

اعترف رومان زوبنين لاعب وسط المنتخب الروسي، أن الثنائي الهجومي لمنتخب الأوروجواي إدينسون كافاني ولويس سواريز، يمثلان أكبر مخاوف المنتخب الروسي في المباراة التي ستجمع بينهما الاثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال لاعب سبارتاك موسكو صاحب الـ24 عاما - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية اليوم السبت - "نحن قلقون بشأن الثنائي سواريز وكافاني".. مؤكدا أن هذا المونديال شهد "العديد من المفاجآت" وأن روسيا لا تخشى أي فريق.

وأشار اللاعب إلى أنه لا يفكر في منافسهم بثمن نهائي البطولة، وبشكل كبير سيواجه المنتخب الروسي أحد المنتخبين، إسبانيا أو البرتغال.

وتأهلت روسيا لدور الـ 16 بعد تصدرها للمجموعة الأولى حتى الآن برصيد ست نقاط بعد الفوز على السعودية (5-0) ثم مصر ( 3-1)، متفوقة بفارق الأهداف عن "السيليستي" الذي تأهل أيضا للدور التالي للبطولة.