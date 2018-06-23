ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

زوبنين: كافاني وسواريز يمثلان أكبر مخاوف منتخب روسيا

السبت 23/يونيو/2018 - 03:20 م
زوبنين
زوبنين
ا ش ا
اعترف رومان زوبنين لاعب وسط المنتخب الروسي، أن الثنائي الهجومي لمنتخب الأوروجواي إدينسون كافاني ولويس سواريز، يمثلان أكبر مخاوف المنتخب الروسي في المباراة التي ستجمع بينهما الاثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقال لاعب سبارتاك موسكو صاحب الـ24 عاما - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية اليوم السبت - "نحن قلقون بشأن الثنائي سواريز وكافاني".. مؤكدا أن هذا المونديال شهد "العديد من المفاجآت" وأن روسيا لا تخشى أي فريق.
وأشار اللاعب إلى أنه لا يفكر في منافسهم بثمن نهائي البطولة، وبشكل كبير سيواجه المنتخب الروسي أحد المنتخبين، إسبانيا أو البرتغال.
وتأهلت روسيا لدور الـ 16 بعد تصدرها للمجموعة الأولى حتى الآن برصيد ست نقاط بعد الفوز على السعودية (5-0) ثم مصر ( 3-1)، متفوقة بفارق الأهداف عن "السيليستي" الذي تأهل أيضا للدور التالي للبطولة.

ترشيحاتنا

قتلى وجرحى في انفجار ضخم يستهدف مسيرة مؤيدة لرئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو

لعنة مذبحة الرحاب تصيب الجيزة.. جيران أحفاد الفنان المرسي أبو العباس يروون تفاصيل 6 ساعات.. الأهالي: «الست هبة اتقتلت هي وبناتها».. والزوج: «مراتي والعيال راحوا»

ليون : ريال مدريد مهتم بضم نبيل فقير

ياسين السقا يتحدى محمد رمضان برقم 1

البيان الإماراتية: رفض الحوثيين لعرض المبعوث الأممي بداية النهاية

انهمار دموع مدرب منتخب تونس في مباراة بلجيكا

أردوغان يعاقب معارضيه بقطع الكهرباء والإنترنت

بعد ساعات من طرحه نمبر وان هاشتاج محمد رمضان يتصدر تويتر

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. فيديو

حركة مشينة تحرم سعد سمير من المشاركة أمام السعودية

وزارة الإعلام السعودية ترد على الاتحاد الأوروبي بشأن قناة BeoutQ

الإسباني فاسكيز: حزين لقرار كوفاسيتش بترك ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد وزير الداخلية للتموين يقود حملة على سوق العبور.. صور

إطلالة غير متوقعة لأصالة من تصميم نيكولا جبران.. صور

صور جديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي

مساعد وزير الداخلية للمرور يترأس الحملات على الطرق السريعة.. صور

45 صورة تميز مطروح وجهة سياحية ساحرة

فيديو

شاهد .. هتافات جماهير البرازيل للنجم المصري محمد صلاح بالمونديال
رئيس وزراء إثيوبيا ينجو من محاولة اغتيال بقنبلة يدوية.. سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مؤيديه.. الشرطة تفتح التحقيق.. وآبي أحمد: لن تعيدونا للوراء
شاهد.. رد فعل طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الإنجليزية
شاهد .. طريقة تحضير وجبة الأرز للأطفال الرضع من عمر 4 أشهر
شاهد.. توقعات الجماهير لمباراة مصر والسعودية فى كأس العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟