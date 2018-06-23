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أخبار البلد

انفوجراف.. 15 معلومة عن مطار سفنكس الجديد

السبت 23/يونيو/2018 - 03:30 م
أرشيفية
أرشيفية
نورهان خفاجي
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع تطوير منطقة الأهرام والمتحف المصري الكبير، في أولى جولاته الميدانية كرئيس للوزراء، وهو مشروع عالمي بكل المقاييس، ويحدث نقلة نوعية كبيرة لمصر تزيد من جاذبيتها للسياحة.

ولفت "رئيس الوزراء"، خلال مؤتمر صحفي عقده، على هامش جولته التفقدية، إلى مطار سفنكس الدولي الجديد المرتقب افتتاحه خلال أسابيع قليلة، الواقع غرب القاهرة، ويبعد 12 كيلومترًا عن منطقة الأهرامات، مؤكدًا أنه موقعه الحيوي في هذه المنطقة، سيسهل وصول رحلات جوية للموقع، فضلًا عن وجود تصور لإنشاء مجموعة من الفنادق العالمية بالمنطقة لإعادتها كمنطقة جذب سياحي.

ويعد مطار سفنكس الجديد، واحدًا من عدد المطارات الجديدة، التي تم إنشاؤها مؤخرا، ومن المنتظر أن يقوم وزير الطيران الجديد يونس المصري، بتشغليها فعليًا بعد أن تم تشغيل عدد منها تجريبيًا مثل مطار سفنكس بطريق مصر الإسكندرية.

"صدى البلد" يرصد في 15 معلومة، إمكانات مطار سفنكس الجديد ومدى قدرته في تخفيف الضغط على مطار القاهرة، ومساهمته في تنشيط السياحة بمنطقة الأهرامات والمناطق السياحية والآثرية في نطاق القاهرة والمحافظات القريبة، باستقبال رحلات الشارتر التي لا تستطيع الهبوط في مطار القاهرة الدولي.. ونستعرضها كالآتي:

- يقع بالقرب من قاعدة غرب القاهرة الجوية بالكيلو 45 على طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوى).
- بدأ تنفيذه في 2017 بالتعاون بين القوات المسلحة والشركة المصرية للاستثمارات.
- تقدر مساحة المباني الإجمالية له حوالي 26 ألف متر.
- تقدر تكلفة إنشائه حوالي 300 مليون جنيه.
- يخدم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.
- يقع بالقرب من المتحف المصري الكبير ومنطقة الهرم.
- يخدم المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات (الشارتر).
- يتكون من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية و24 مبني خدميا.
- يتكون المبنى الرئيسي من صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار ومكاتب إدارية.
- يوجد بالمطار ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط بالإضافة إلى ممرات مساعدة.
- يحتوى على 4 محطات كهرباء فرعية ومبنى للأرصاد الجوية.
- يستوعب 300 راكب في الساعة وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوي.
- عمل في المشروع 200 مهندس و35 استشاريا و2500 عامل.
- استمر العمل في تنفيذه 12 شهرًا لمدة 12 ساعة يوميا.
- بدأ تشغيله تجريبيًا فى يناير الماضي ومتوقع افتتاحه بعد يوليو المقبل.

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