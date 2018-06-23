النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم..وزيرة الاستثمار: يخدم استراتيجية الشمول المالى ويزيد الإنتاجية.. ويخلق بيئة تنافسية وشفافة لحصول المستثمر الصغير على التمويل

مشروع القانون يتضمن 84 مادة مقسمة على 7 أبواب إضافة لمواد الإصدار
سحر نصر:
أحد القوانين الإقتصادية الهامة المنتظرة لدعم الإقتصاد المصرى
وزيرة الاستثمار:
القانون سيوفر أدوات مالية حديثه تعطى لتمويل المشروعات الصغيرة
إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة بالبرلمان
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون الحكومة إصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، السبت، حيث تأتى فلسفة مشروع القانون، فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
ونص تقرير لجنة الشئون الافتصادية، بشأن القانون، على أنه بالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، حتى تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلى، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
ويتضمن مشروع القانون المعروض 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
وقالت د. سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، أن قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، من القوانين الإقتصادية الهامة المنتظره لدعم الإٌتصاد المصرى، وبرامج الشمول المالى وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية قائلة:" يخدم استراتيجية الشمول المالى ويعمل على زيادة الإنتاجية".
وأكدت نصر على أن استأنف مناقشة هذا القانون بالبرلمان اليوم، نتيجة التواصل والعمل المستمر بين الحكومة والبرلمان، بعد إصدار العديد من القوانين الإقتصادية طوال دور الإنعقاد الحالى ، موجها الشكر للبرلمان على هذا التعاون لإنجاز القوانين الإقتصادية التى تخدم القطاع.
ولفتت نصر إلى أن القانون سيعمل على توفير وزيادة الإنتاجية، وخدمة استراتيجية الشمول المالى، والعمل أيضا على توفير أدوات مالية حديثه، تعطى تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه الرؤى ستعمل على خلق بيئة تنافسية وشفافة وحوكمة لحصول المستثمر الصغير على التمويل، فى إطار إطار منظم ورقابى من أجل التنافسية والحصول على خدمة أفضل للمواطن.
فى سياق آخر أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأحال رئيس المجلس كذلك -خلال جلسة السبت- مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
وشملت الإحالات مشروعي قانونين: الأول مقدم من النائب سلامة الرقيعي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، والثاني مقدم من النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على إحالة اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية.