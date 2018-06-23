شرطة ديالي العراقية تعتقل 3 مطلوبين بقضايا إرهابية

أعلن قائد شرطة ديالي اللواء فيصل العبادي، اليوم السبت، اعتقال ثلاثة مطلوبين قرب بعقوبة بقضايا إرهابية.



وقال العبادي، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قوات أمنية من شرطة ديالي اعتقلت ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية أمضوا أكثر من 10 سنوات هاربين من وجه العدالة قرب بعقوبة.



وأضاف العبادي، أن القيادة ماضية في حسم ملف المطلوبين للقضاء واعتقالهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، داعيا المطلوبين إلى تسليم أنفسهم للقوى الأمنية.

وكانت الأجهزة الأمنية في ديالي اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.