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أخبار البلد

وهب الله: هناك توافق لاختيار رئيس اتحاد العمال

السبت 23/يونيو/2018 - 03:20 م
صدى البلد
أماني نوار
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اﻷمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك توافقا حول اختيار رئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو ما ستثبته الساعات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن النقابيين يريدون حركة عمالية جديدة مبنية على التوافق، وأن يكون الجميع يدا واحدة، لافتا إلى أن 27 نقابيا توافقوا على اختيار جبالي المراغي رئيسا للاتحاد.

وأشار وهب الله، إلى أنه قدم أوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام عن العاملين بنقابة العاملين بالتجارة بعد توافق العاملين على تمثيله لهم في مجلس إدارة الاتحاد.

وقال وهب الله، إنه يشترط في المتقدم للترشح، أن يكون مسددا للاشتراكات حتى تاريخ يوم التقدم بالطلب الترشح، فضلًا عن تقديم طلب الترشح على منصب رئيس أو عضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد بالعضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 /2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.

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